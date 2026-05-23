O întreagă insulă din Grecia, la preţ de penthouse. Secretul ascuns care ţine departe cumpărătorii

de Redactia Observator

la 23.05.2026 , 17:13
Insula greceasă Makri a fost pentru prima dată scoasă la vânzare în 2022, iar preţul listat atunci era de 7,9 milioane de euro. Între timp, valoarea i-a scăzut de 32 de ori şi a ajuns să coste aproximativ 246.500 de euro. Potrivit New York Post, preţul cerut pe insulă este de două ori mai mic decât valoarea unei case în Statele Unite al Americii.

Datoriile uriaşe din spatele preţului listat

Totuşi, cine vrea să cumpere insula trebui să ştie că preţul listat de vânzare ascunde un secret. Viitorul proprietar va moşteni un volum uriaş de creanţe şi datorii, unele inclusiv către statul elen, în valoare de 20 de milioane de euro. 

Makri face parte din Natura 2000, o rețea de protecție ecologică din Uniunea Europeană, iar construirea oricărui tip de infrastructură ar necesita aprobare prin decret prezidențial. Din cauza tuturor acestor reguli, insula privată poate fi folosită în principal doar în scopuri agricole și ar avea nevoie de instalarea unor rețele de electricitate, apă și eliminare a deșeurilor.

