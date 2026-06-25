Cea mai dulce competiţie. Care sunt cireşele vedetă ale sezonului

S-au copt cireşe din belşug, dar unele soiuri tradiţionale dezamăgesc cumpărătorii, parcă nu mai au gustul de altădată. În schimb, variante noi câștigă teren. Oscarul cireşelor are loc zilele acestea la o universitate din Iaşi, unde fructele primesc note în funcţie de mai multe criterii.

Tarabele pline cu cireşe ascund, uneori, deziluzii. Fructele arată apetisant, dar unele nu mai au gustul intens de odinioară.

"Sunt și soiuri care par mai apoase din ce găsim pe piață. Poate să fie din culturi care au fost poate irigate mai mult sau din zone unde precipitațiile au fost mai abundente", spune Liviu Mihai Irimia, decanul Facultății de Horticultură Iaşi.

În căutarea gustului perfect, horticultorii din Iaşi au chemat fermierii locali cu recolta şi au organizat o degustare de cireşe la Universitatea de Științele Vieții. Specialişti şi localnici dau note fructelor în funcţie de aspect, fermitate, aromă și dulceață.

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"Am venit doar cu cateva dintre soiurile create. Este un soi românesc, Andreias, se deosebește prin dimensiunile, de peste 30 mm, conținut de zahăr ridicat", spune Iulia Mineaţă, cercetător ştiinţific.

Competiţia pentru "cea mai bună cireaşă"

Peste 25 de soiuri au intrat în competiție pentru titlul de "Cea mai bună cireașă". Între timp, fermierii din Dolj riscă să iasă în pagubă. Au recoltă peste așteptări şi vânzări puţine.

"Am încercat toate variantele, am băgat și oameni să-și culeagă, am lăsat un preț mai mic. Sunt produse de la greci, de la turci care sunt pe piață", spune Florian Diaconu, producător.

După ce în primăvară cireşele din Spania s-au vândut cu 180 de lei kilogramul, fructele româneşti costă acum 12 lei la poartă fermei.