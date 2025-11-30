După scandalul Energoatom, fostul şef de cabinet al lui Zelenski pleacă pe front: "Nu vreau să-i fac probleme"

Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, Andriy Yermak, a declarat pentru New York Post că va merge pe front să lupte pentru Ucraina, după ce a fost implicat într-un scandal de corupție care a rezultat în concedierea sa, scrie Politico.

Fostul şef al cancelariei prezidenţiale, Andriy Yermak a fost concediat vineri, la doar câteva ore după ce locuința sa a fost percheziționată de Biroul Național Anticorupție.

"Am fost terfelit, iar demnitatea mea nu a fost apărată. Nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski, așa că plec pe front", a declarat Yermak pentru New York Post, citează Politico.

Yermak, demis după cel mai mare scandal de corupţie din Ucraina

Demiterea sa a venit după ce agențiile anticorupție din Ucraina au dezvăluit că persoane apropiate de președinte ar fi fost implicate într-un plan de delapidare a aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic ucrainean. Deocamdată, Yermak nu a fost acuzat oficial. El a fost considerat unul dintre cei mai influenți oameni din guvernul de la Kiev și un apropiat de încredere al lui Zelenski.

Yermak a fost o legătură esențială între Ucraina și aliații săi occidentali, conducând negocierile cu administrația Trump. În locul său, Zelenski l-a numit pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, pentru a conduce discuțiile cu oficialii americani, programate duminică.

"Sunt scârbit de mizeriile care mi-au fost aruncate și și mai scârbit de lipsa de sprijin din partea celor care știu adevărul. […] Poate ne vom revedea. Slavă Ucrainei”, a adăugat Yermak la final.

