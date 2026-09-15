Poți primi 5.000 € pe an dacă te muți pe o insulă din Grecia. Se mai adaugă 1.000 € pentru fiecare copil

Autorităţile elene oferă 5.000 de euro celor care locuiesc sau lucrează pe insula Kastellorizo, aflată în apropierea coastei Turciei.

Măsurile au fost anunțate duminică de premierul grec Kyriakos Mitsotakis, în timpul unei vizite pe insulă, cu ocazia împlinirii a 83 de ani de la eliberarea acesteia de sub ocupația italiană, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Vizita a avut și o puternică încărcătură politică, pe fondul tensiunilor mai vechi dintre Grecia și Turcia privind suveranitatea și drepturile maritime din regiune. "Nu acceptăm amenințări și nu lansăm amenințări", a spus Mitsotakis, adăugând că Grecia este pregătită să-și apere integritatea teritorială și drepturile suverane.

5.000 de euro pe an pentru cei care se mută

Una dintre cele mai importante măsuri este stimulentul destinat celor care aleg să se mute pe insula Kastellorizo și să rămână acolo. Familiile vor primi încă 1.000 de euro pentru fiecare copil minor. Singura condiție anunțată de autorități este ca beneficiarii să locuiască pe insulă cel puțin un an.

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Pentru persoanele care sunt deja rezidente, plata ajutorului financiar este programată să înceapă la începutul lui 2027. Pentru noii locuitori, banii vor fi acordați începând din 2028 și vor continua anual, scrie presa elenă.

Taxe mai mici și locuințe renovate

Guvernul grec spune că vrea să facă viața pe Kastellorizo mai ușoară și pentru cei care locuiesc deja acolo. Insula beneficiază de reduceri de taxe și de o scădere permanentă cu 30% a TVA-ului, dar și de subvenții pentru combustibil și de eliminarea taxei pe proprietate ENFIA.

Vor fi aduși și profesori titulari, școlile vor primi mai multe instrumente digitale, iar pe insulă vor ajunge periodic unități medicale mobile pentru controale preventive. În plus, compania Hellenic Energy va renova complet locuințe mai vechi, care vor fi oferite gratuit angajaților din sectorul public care lucrează pe insulă, inclusiv medici, profesori și angajați ai autorității portuare.