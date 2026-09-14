Doi tineri proaspăt căsătoriţi, accident naval în Veneţia. El a murit la spital, ea este de negăsit

Doi tineri proaspăt căsătoriți și-au ratat visele de viitor, după ce ambarcațiunea în care se aflau a fost lovită de un taxi naval în Veneția. Tragedia a avut loc la primele ore ale dimineții de sâmbătă. Sean și Gabriella așteptau primul lor copil.

La scurt timp după accident, Sean Michieli a fost transportat la spital. După două zile de când era internat la terapie intensivă, medicii l-au declarat în moarte cerebrală, iar șase ore mai târziu au declarat decesul. De cealaltă parte, soția lui însărcinată este în continuare dată dispărută.

Acestea sunt consecințele dramatice ale accidentului nautic petrecut sâmbătă în zori în lagună, când mica barcă cu motor condusă de Sean Michieli, un pescar în vârstă de 25 de ani, s-a ciocnit cu un taxi acvatic care se îndrepta spre aeroportul din Veneția. Ancheta este în desfășurare de către carabinieri, iar multe aspecte rămân neclare. Pe de o parte, scopul este de a defini mai bine dinamica coliziunii violente; pe de altă parte, de a face lumină asupra dispariției Gabriellei Querino. În timp ce prezența ei pe barcă fusese pusă sub semnul întrebării în primele ore ale anchetei, în decurs de o zi anchetatorii au reușit să descopere noi dovezi care susțin teoria opusă. Legată de mica barcă, care a fost recuperată la câteva ore după incident, forțele de ordine au găsit geanta tinerei braziliance. Înăuntru se aflau câteva efecte personale și documente. Între timp, familia ei, care locuiește în Brazilia, a depus o plângere pentru dispariție, scrie Il Gazzettino.

Dinamica

Conform primelor investigații, taxiul care a lovit mica ambarcațiune a lui Michieli depășea cu mult limita de viteză, apropiindu-se de 40 de kilometri pe oră, când, pe acea porțiune de apă, ar fi trebuit să fie 20 de kilometri pe oră. Impactul a fost devastator. Aceasta pare a fi cauza principală, așa cum a fost stabilită de investigațiile inițiale și de expertizele efectuate asupra micuței ambarcațiuni a tânărului venețian. Impactul a spart lateralul ambarcațiunii, l-a măturat pe tânărul de douăzeci și cinci de ani și i-a aruncat soția, care stătea pe scaunul din față. Taxiul, cu o greutate de aproximativ patruzeci de tone, lansat cu viteză mare peste lagună, ar fi apărut brusc pe banda lor. Expertizele efectuate până acum indică o coliziune perfect perpendiculară.

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Taxiul se deplasa spre aeroport, de-a lungul canalului. Michieli și soția sa, însă, îl traversau dintr-o parte în alta. Se pare că taximetriștii au fost primii care le-au sărit în ajutor. Când martorii s-au apropiat, Michieli era inconștient, întins în interiorul ambarcațiunii. Era nemișcat, acoperit de sânge. Gabriella dispăruse deja. Taximetristul implicat i-a predat pe pasageri unui alt coleg. Apoi s-a apropiat pentru a-l ajuta pe tânărul rănit.

Cercetarea

Pompierii au căutat pe fundul mării canalului care duce la Tessera până ieri, cu puțin înainte de ora 20:00, elicopterul efectuând zeci de survoluri ale zonei. Cu toate acestea, nu există nicio urmă de Gabriella. Operațiunile vor fi reluate în această dimineață, cu scafandri, un elicopter și jet ski-uri care oferă sprijin.

„Sora mea este braziliancă și locuiește în Italia, unde este căsătorită cu un italian”, a scris familia pe rețelele de socializare, înainte ca spitalul să declare moartea cerebrală a acesteia. „De aproximativ 24 de ore, se bănuiește că se afla pe barcă cu el când s-a produs gravul accident. Soțul surorii mele este spitalizat în stare foarte gravă, în comă, dar, din păcate, sora mea rămâne dispărută pe mare. Familia noastră este disperată și cere ajutor pentru a oferi vizibilitate maximă cazului și a intensifica căutările. Trebuie să merg în Italia pentru a urmări căutările și a fi aproape de familia mea”, a continuat sora, „dar nu am pașaport sau mijloacele financiare pentru a face călătoria. Vă rugăm să ne ajutați cu orice informație, date de contact sau formă de sprijin”.

Un alt semn de întrebare este că tinerii, care se căsătoriseră de doar trei luni și așteptau primul lor copil, s-ar fi certat cu câteva zile înainte de sâmbătă și că Gabriella sunase acasă spunând că vrea să se întoarcă în Brazilia.

De cealaltă parte, şoferul de taxi implicat în accident a fost interogat timp de ore întregi după accident. Au fost solicitate teste toxicologice. Între timp, parchetul a deschis un dosar pentru presupusa infracțiune de „omor”.