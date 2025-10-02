Elon Musk a devenit primul om din lume a cărui avere a atins pragul de 500 de miliarde de dolari

Averea lui Elon Musk a depășit pragul istoric de 500 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. Acesta a devenit primul om din lume care acumulează o astfel de avere, după ce acțiunile companiei Tesla și valorile altor afaceri ale sale, precum SpaceX și xAI, au crescut semnificativ în ultimele luni.

Elon Musk a devenit primul om din lume care a atins o avere estimată la peste 500 de miliarde de dolari, a anunţat revista Forbes. Miercuri după-amiază, indicele miliardarilor al publicației arăta că averea sa a urcat la 500,1 miliarde de dolari, înainte de a scădea ușor sub acest prag, la circa 499 de miliarde, potrivit Mediafax.

Creșterea spectaculoasă a avut loc pe fondul avansului acțiunilor Tesla, unde Musk deține peste 12% din capital, dar și al evaluărilor în creștere ale celorlalte afaceri ale sale: compania de rachete SpaceX și startup-ul de inteligență artificială xAI. La închiderea bursei de la New York, acțiunile Tesla s-au apreciat cu 3,3%, ceea ce a dus la o creștere de peste 14% de la începutul anului. Investitorii au salutat faptul că Musk și-a concentrat mai mult atenția pe companiile sale și mai puțin pe politică, după ce în trecut a fost criticat pentru implicarea în administrația Trump, în cadrul Department of Government Efficiency (DOGE).

"Musk este acum în prim-planul Tesla", a declarat în septembrie Robyn Denholm, președinta consiliului de administrație.

Luna trecută, omul de afaceri a cumpărat acțiuni Tesla în valoare de 1 miliard de dolari, într-un gest interpretat ca semnal de încredere în viitorul companiei.

