Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Elon Musk a devenit primul om din lume a cărui avere a atins pragul de 500 de miliarde de dolari

Averea lui Elon Musk a depășit pragul istoric de 500 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. Acesta a devenit primul om din lume care acumulează o astfel de avere, după ce acțiunile companiei Tesla și valorile altor afaceri ale sale, precum SpaceX și xAI, au crescut semnificativ în ultimele luni. 

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 07:33
Elon Musk a devenit primul om din lume a cărui avere a atins pragul de 500 de miliarde de dolari Elon Musk a devenit primul om din lume a cărui avere a atins pragul de 500 de miliarde de dolari - Profimedia

Elon Musk a devenit primul om din lume care a atins o avere estimată la peste 500 de miliarde de dolari, a anunţat revista Forbes. Miercuri după-amiază, indicele miliardarilor al publicației arăta că averea sa a urcat la 500,1 miliarde de dolari, înainte de a scădea ușor sub acest prag, la circa 499 de miliarde, potrivit Mediafax.

Creșterea spectaculoasă a avut loc pe fondul avansului acțiunilor Tesla, unde Musk deține peste 12% din capital, dar și al evaluărilor în creștere ale celorlalte afaceri ale sale: compania de rachete SpaceX și startup-ul de inteligență artificială xAI. La închiderea bursei de la New York, acțiunile Tesla s-au apreciat cu 3,3%, ceea ce a dus la o creștere de peste 14% de la începutul anului. Investitorii au salutat faptul că Musk și-a concentrat mai mult atenția pe companiile sale și mai puțin pe politică, după ce în trecut a fost criticat pentru implicarea în administrația Trump, în cadrul Department of Government Efficiency (DOGE).

"Musk este acum în prim-planul Tesla", a declarat în septembrie Robyn Denholm, președinta consiliului de administrație.

Articolul continuă după reclamă

Luna trecută, omul de afaceri a cumpărat acțiuni Tesla în valoare de 1 miliard de dolari, într-un gest interpretat ca semnal de încredere în viitorul companiei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

elon musk avere miliardar tesla spacex xai
Înapoi la Homepage
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan?
Observator » Ştiri externe » Elon Musk a devenit primul om din lume a cărui avere a atins pragul de 500 de miliarde de dolari