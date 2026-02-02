Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea"

Depopularea satelor și lipsa tot mai accentuată de forță de muncă în mediul rural scot la iveală o realitate greu de ignorat: unele meserii tradiționale dispar, iar printre ele se numără și cea de gropar. Autoritățile atrag atenția că, în multe localități, găsirea oamenilor care să facă lucrări în cimitire a devenit o problemă serioasă, mai ales pentru că este o muncă solicitantă, grea și care necesită rezistență fizică.

Este și cazul comunei Lopătari din județul Buzău, unde în locurile unde terenul permite, pentru săparea unor gropi este folosit uneori buldoexcavatorul.

"Când am avut decese care nu aveau rude, apropiați, s-a ocupat primăria, în rest mai există prin fiecare sat cineva care se ocupă, dar este clar că sunt din ce în ce mai puțini, și din ce în ce mai puțin dispuși să facă acest lucru, pentru că nu mai sunt în general oameni care să lucreze cu ziua. Cei care făceau acest lucru în urmă cu 20 de ani au îmbătrânit și nu mai pot, cei tineri au plecat. Unde este cazul folosim buldoexcavatorul, dacă este într-o margine de cimitir poți rezolva rapid, dacă nu, cu beneficiarii ajutoarelor, strict în cazurile sociale", a declarat, pentru Agerpres, primarul comunei Lopătari, Claudiu Constantin.

Lipsa forței de muncă adecvate este explicată de către primari prin natalitatea scăzut din ultimii ani. Tinerii sunt din ce în ce mai puțini, o parte aleg să plece din localități spre orașe sau în străinătate, iar în sate rămân vârstnicii.

"Mulți pleacă, alții îmbătrânesc. Atât la Odăile, cât și în celelalte localități din zonă, demografic am scăzut, natalitatea este aproape inexistentă, câțiva se nasc anual, iar de îngropat se îngroapă de până la 10 ori mai mult. Din păcate, nu se așază nimic în locul celor bătrâni, rămân doar casele. Vizavi de forța de muncă necesară lucrărilor în cimitire, este vorba de o lipsă de persoane, și acelea tinere sunt cu probleme de sănătate, altele nu doresc să participe, dar sunt și cei care vin să ajute. Noi familii tinere avem din ce în ce mai puțini", a declarat primarul comunei Odăile, Cristache Tache Grama.

"Lucrez în patru cimitire. E muncă grea"

Sunt și persoane își întrețin familia doar din activitățile pe care le desfășoară în cimitire. Munca este grea și solicitantă, dezvăluie un bărbat care de mai bine de 25 de ani lucrează cu roaba și târnăcopul.

"Fac meseria asta de 25 de ani, este foarte grea. Este muncă fizică, depinde și de groapă, unde pământul este cu piatră, cu bolovani folosim târnăcopul, îți ia minim 3-4 ore în doi inși. Am familie, copii, doar din asta trăiesc. Nu se mai bagă mulți în munca asta, cu oseminte, cu oameni decedați, lucrez în patru cimitire, muncă grea", a declarat Fănică, gropar în municipiul Buzău.

Lucrătorii au sarcina de a pregăti mormintele pentru înmormântări, o muncă fizică, adesea într-o atmosferă solemnă, ce necesită rezistență la stres emoțional și condiții de muncă specifice, având un rol esențial în organizarea funeraliilor și presupunând contact direct cu familiile îndoliate. Răspund la solicitări indiferent de oră sau de condițiile meteo și trebuie să își ducă la bun sfârșit serviciul într-un timp foarte scurt, până la începerea funeraliilor.

Criza e confirmată și de AJOFM

"Oamenii se găsesc greu pentru că este muncă fizică, oamenii nu au putere, lucrezi 4-5 ore, trebuie să ai și tactică, să știi să lansezi coșciugul jos, poate să cântărească 150-200 de kilograme, trebuie să îl lansezi fără să îl scapi, să cadă pe cineva. Munca este grea, la săpat dai de cărămizi, de piatră. Sunt căutați, sunt respectați, plouă, ninge, trebuie să-și facă treaba", a declarat Daniela, o femeie care are grijă de morminte.

Lipsa forței de muncă în domeniul serviciilor funerare este confirmată și de către Agenția Județeană pentru Ocupare Forței de Muncă (AJOFM) Buzău.

"Există două categorii de forță de muncă, una în zona urbană și cealaltă în zona rurală. În orașe există o vânătoare de muncitori calificați. Natalitatea în zona rurală este foarte mică, mai ales în localitățile îndepărtate de municipii. Încet, aceste zone se depopulează, ceea ce mai rămâne în urmă este o populație îmbătrânită, fie pensionari, fie beneficiarii venitului minim de inserție. În momentul în care ai nevoie de o anumită structură de lucrări pe care să le faci în comună, vorbim de cimitire, de gropari, nu ai de unde să găsești această forță de muncă sau o găsești, dar cu un randament de muncă discutabil. Este o realitate. Sunt însă multe meserii pentru care nu se mai găsesc specialiști sau forță de muncă adecvată", a declarat directorul AJOFM Buzău, Ionel Tociu.

Potrivit specialiștilor în resurse umane din cadrul AJOFM, în ultimii ani s-a accentuat criza forței de muncă, atât în ceea ce privește muncitorii cu o calificare, pregătiți în anumite domenii de activitate, cât și muncitorii necalificați.

