Nestlé România a decis să extindă rechemarea de la consumatori începută pe 6 ianuarie 2026, ca măsură de precauție, după ce autoritățile europene au introdus noi metode de testare. Astfel, compania retrage încă două loturi de lapte praf pentru sugari, pentru a se asigura că produsele nu conțin cereulidă, o substanță potențial periculoasă pentru bebeluși.

Siguranţa bebeluşilor, în pericol. Noi loturi de lapte praf NAN, retrase de la vânzare - Sursa: Captură video

Produsele vizate de rechemare sunt: NAN 1 Optipro 800 g - lot nr. 53410346AE, data limită de consum 31.12.2027 şi NAN 1 Comfortis 800 g - lot nr. 53430346AF, data limită de consum 31.12.2027.

Persoanele care au achiziționat produse din loturile menționate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, în vederea recuperării contravalorii.

Anunțul a fost publicat de ANSVSA, în calitate de coordonator la nivel național al Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (SRAAF), pentru informarea publicului. Gestionarea situației pentru produsul menționat revine Ministerului Sănătății, instituția competentă în acest caz.

Articolul continuă după reclamă

Rechemarea vine în contextul în care, recent, mai multe loturi de lapte praf NAN au fost retrase din magazine, fiind suspecte de contaminare cu bacteria Bacillus cereus. La data de 25 ianuarie, autoritățile au anunțat retragerea unui alt sortiment de lapte praf pentru bebeluși, după ce producătorul a semnalat posibila prezență a acestei bacterii.

Autoritățile recomandă consumatorilor să verifice cu atenție lotul și data de expirare ale produselor și să urmărească anunțurile oficiale privind siguranța alimentară.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰