Epidemie de Ebola în Congo: bilanțul a ajuns la 31 de decese

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi că recentul focar de Ebola din Republica Democratică Congo a cauzat până acum cel puţin 31 de morţi, transmite Xinhua, conform Agerpres.

Patrick Otim, reprezentant al Biroului Regional al OMS pentru Africa, a declarat într-un briefing online că în provincia centrală Kasai au fost raportate 48 de cazuri, dintre care 38 confirmate. Treizeci şi unu de pacienţi au murit, 15 sunt încă sub tratament la un centru pentru tratarea Ebola din zona sanitară Bulape - epicentrul epidemiei -, iar doi au fost externaţi.

Potrivit lui Otim, a început o campanie de vaccinare, cu aproximativ 760 de doze deja livrate la Bulape. Peste 500 de cadre medicale şi persoane care au intrat în contact cu cazurile confirmate au fost vaccinate, iar alte 45.000 de doze urmează să ajungă în capitala Kinshasa în zilele următoare. Oficialul a menţionat însă că accesul dificil la Bulape complică transportul vaccinurilor, în special păstrarea lor la temperaturi scăzute.

El a precizat că transmiterea virusului s-a redus în urma intervenţiilor, dar a cerut vigilenţă constantă, subliniind importanţa testării rapide, a urmăririi contacţilor şi a vaccinării.

"Vedem că rata de transmitere încetineşte... Este un progres foarte bun pe care îl putem consolida. Suntem destul de siguri că, dacă menţinem acest ritm şi continuăm vaccinarea, vom putea controla focarul cât mai curând posibil", a declarat Otim.

Guvernul de la Kinshasa a declarat epidemia pe 4 septembrie în provincia Kasai, acesta fiind al 16-lea focar de Ebola înregistrat în RDC de la identificarea virusului în 1976.

Precedenta epidemie s-a încheiat în septembrie 2022, după confirmarea unui singur caz în provincia Nord-Kivu. Testele genetice au arătat ulterior că acesta era legat de epidemia din 2018-2020, din Nord-Kivu şi Ituri, care a provocat circa 2.300 de decese.

Ebola este o febră hemoragică extrem de contagioasă, care provoacă simptome precum febră, vărsături, diaree, dureri generalizate şi stare de slăbiciune şi în multe cazuri sângerări interne şi externe, potrivit OMS.

