Program meciuri Europa League: PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, misiune infernală pe terenul echipei lui Ionuţ Radu

Joi seara se joacă meciurile din manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Europa League, iar întreaga atenţie a microbiştilor români va fi îndreptată către duelul dintre Celta Vigo şi PAOK Salonic.

de Cristi Ioniţă

la 26.02.2026 , 15:51
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu şi Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu, luptă pentru calificarea în optimile Europa League PAOK-ul lui Răzvan Lucescu şi Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu, luptă pentru calificarea în optimile Europa League - Profimedia

Echipa gazdă, la care activează portarul român Ionuţ Radu, este mare favorită, în lupta pentru calificarea în optimi, în confruntarea cu PAOK Salonic, formaţie antrenată de românul Răzvan Lucescu.

Spaniolii sunt avantajaţi nu doar de rezultatul din tur, victoria cu 2-1 obţinută în deplasare, ci şi de impresia lăsată la Salonic, Celta încheind confruntarea din Grecia cu 8-2 la şuturi pe poartă.

Mai mult, Celta Vigo este într-un moment bun, după ce a obţinut o victorie importantă şi în campionat, 2-0 cu Real Mallorca, în timp ce PAOK nu se regăseşte, grecii comiţând-o şi în campionat, 1-1, în deplasare, cu modesta AEL Larissa, echipă ce luptă pentru salvarea de la retrogradare.

Program meciuri Europa League 

19.45, Steaua Roşie Belgrad - Lille (1-0 în tur)

19.45, Ferencvaros Budapesta - Ludogoreţ Razgrad (1-2)

19.45, Viktoria Plzen - Panathinaikos Atena (2-2)

19.45, VFB Stuttgart - Celtic Glasgow (4-1)

22.00, Bologna - Brann Bergen (1-0)

22.00, Celta Vigo - PAOK Salonic (2-1)

22.00, Racing Club Genk - Dinamo Zagreb (3-1)

22.00, Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul (3-0)

FC Porto, Sporting Braga, Midtjylland, Betis Sevilla, SC Freiburg, AS Roma, Olympique Lyonnais şi Aston Villa sunt echipele deja calificate în faza optimilor de finală.

Tragerea la sorţi pentru fazele superioare ale competiţiei are loc vineri, 27 februarie, iar meciurile din optimi se joacă pe 12 martie, turul, şi 19 martie, returul.

Cristi Ioniţă
program meciuri europa league program play off europa league razvan lucescu ionut radu
