Virusul letal Nipah stârnește panică în Asia. Epidemie în India, controale sporite la frontieră

Epidemia provocată de virusul letal Nipah în statul indian Bengalul de Vest a generat îngrijorare în Asia, determinând unele țări să întărească măsurile de control în aeroporturi, potrivit BBC, informează News.ro.

Virusul se poate transmite de la animale la oameni şi are o rată de mortalitate ridicată - între 40% şi 75% - deoarece nu există vaccin sau medicamente pentru tratarea lui.

Cinci lucrători din domeniul sănătăţii de la un spital privat din Barasat, în Bengalul de Vest, au fost infectaţi cu virusul la începutul acestei luni, unul dintre ei aflându-se în stare critică. Aproximativ 110 persoane care au intrat în contact cu ei au fost plasate în carantină.

Nu au fost încă raportate cazuri în afara Indiei, dar mai multe ţări intensifică măsurile de precauţie.

Articolul continuă după reclamă

Începând de duminică, Thailanda a început să efectueze controale asupra pasagerilor în trei aeroporturi din Bangkok şi Phuket, care primesc zboruri din Bengalul de Vest. Pasagerilor acestor zboruri li s-a cerut să completeze declaraţii de sănătate.

Departamentul pentru parcuri şi faună sălbatică a implementat, de asemenea, controale mai stricte în punctele de atracţii turistice naturale.

Jurai Wongswasdi, purtătoare de cuvânt a Departamentului pentru Controlul Bolilor, a declarat pentru BBC că autorităţile thailandeze sunt „destul de încrezătoare” în ceea ce priveşte prevenirea unei epidemii în Thailanda.

Nepalul a început, de asemenea, să controleze persoanele care sosesc pe aeroportul din Kathmandu şi la alte puncte de frontieră terestră cu India.

Între timp, autorităţile sanitare din Taiwan au propus includerea virusului Nipah pe lista „bolilor de categoria 5”. Conform sistemului insulei, bolile clasificate în categoria 5 sunt infecţii emergente sau rare, cu riscuri majore pentru sănătatea publică, care necesită raportare imediată şi măsuri speciale de control.

Ce trebuie să știm despre virusul Nipah și manifestările sale

Virusul Nipah poate fi transmis de la animale, cum ar fi porcii şi liliecii fructivori, la oameni. Se poate transmite şi de la persoană la persoană prin alimente contaminate.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a inclus virusul Nipah în topul celor zece boli prioritare, alături de agenţi patogeni precum SARS-COV-2 (Covid-19) şi Zika, din cauza potenţialului său de a declanşa o epidemie.

Perioada de incubaţie variază între patru şi 14 zile.

Persoanele care contractează virusul prezintă o gamă largă de simptome sau, uneori, niciun simptom.

Simptomele iniţiale pot include febră, dureri de cap, dureri musculare, vărsături şi dureri în gât. La unele persoane, acestea pot fi urmate de somnolenţă, alterarea stării de conştienţă şi pneumonie.

În cazurile severe, poate apărea encefalita, o afecţiune uneori fatală care provoacă inflamaţia creierului.

Până în prezent, nu au fost aprobate medicamente sau vaccinuri pentru tratarea acestei boli.

Unde s-au înregistrat focare anterior

Primul focar recunoscut de Nipah a avut loc în 1998 în rândul crescătorilor de porci din Malaezia şi s-a răspândit ulterior în Singapore. Virusul şi-a primit numele de la satul în care a fost descoperit pentru prima dată.

Peste 100 de persoane au murit şi un milion de porci au fost sacrificaţi în efortul de a limita răspândirea virusului. De asemenea, acest lucru a dus la pierderi economice semnificative pentru fermieri şi pentru cei care se ocupă cu comerţul cu animale.

Bangladeshul a fost cel mai afectat în ultimii ani, cu peste 100 de persoane care au murit din cauza virusului Nipah din 2001.

Virusul a fost detectat şi în India. Au fost raportate focare în Bengalul de Vest în 2001 şi 2007.

Mai recent, statul sudic Kerala a fost un focar al virusului Nipah. În 2018, au fost raportate 19 cazuri, dintre care 17 au fost fatale, iar în 2023, două din cele şase cazuri confirmate au decedat ulterior.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰