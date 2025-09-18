Erika Kirk preia conducerea Turning Point USA după asasinarea soțului său, Charlie Kirk

La doar o săptămână după ce soțul ei, Charlie Kirk, a fost asasinat în timpul unui eveniment universitar din Utah, Erika Kirk a fost numită CEO al organizației conservatoare Turning Point USA. Decizia a fost luată în unanimitate de consiliul de administrație, care a amintit că fondatorul grupului își exprimase dorința ca soția lui să-i continue munca, scrie Mediafax.

Conform NBC News, consiliul de administrație al Turning Point USA a anunțat că Erika Kirk va prelua funcția de CEO și va conduce și consiliul organizației, decizia fiind luată în unanimitate.

Membrii au precizat că Charlie Kirk își exprimase dorința ca soția lui să îl succeadă în cazul unei tragedii.

Promisiunea noii şefe Turning Point USA

Erika Kirk a promis public, la scurt timp după moartea soțului, că va transforma Turning Point USA "în cel mai mare lucru pe care l-a văzut vreodată această națiune".

Duminică, ea va participa alături de fostul președinte Donald Trump și alți lideri republicani la ceremonia memorială din Arizona, statul în care locuia familia.

Charlie Kirk, care a fondat Turning Point USA în 2012, a devenit una dintre cele mai cunoscute voci ale conservatorilor americani, mobilizând tinerii alegători republicani și construind o rețea de capitole pe campusuri universitare din toată țara.

El a fost împușcat mortal în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, lovit de un singur glonț.

