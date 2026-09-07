Eşec pentru Kaja Kallas în războiul cu Ursula von der Leyen: A renunţat la planul "celor mai strălucite minţi"

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a renunțat, la presiunea mai multor țări membre UE, la planul de a forma un grup de experți pentru a consolida apărarea în UE, dezvăluie POLITICO. Inițiativa era văzută drept o formă prin care Kallas să-și păstreze influența în domeniul securității și apărării, în contextul în care Franța și Germania duc de ceva vreme o luptă pentru a reforma major Serviciul diplomatic al UE, condus de politiciana estoniană.

Eșec pentru Kaja Kallas în jocurile de putere de la Bruxelles. Șefa diplomației europene s-a văzut forțată să anuleze formarea unui grup de experți la înalt nivel, cu foști lideri politici și militari, provenind inclusiv din state din afara blocului, precum Ucraina sau Marea Britanie.

Bătălia pentru controlul politicii externe a UE

Decizia a venit la presiunile mai multor state, printre care şi Italia. Concret, politiciana din Estonia conduce din culise o luptă politică pentru a deraia planul Franței și Germaniei de reformare a Serviciului European de Acțiune Externă, corpul diplomatic al blocului comunitar condus de Kallas.

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Unele capitale europene, inclusiv Paris şi Berlin, consideră diplomaţia europeană ineficientă. Oficial, inițiativa ar urmări să-i consolideze rolul lui Kallas, neoficial însă, Comisia Europeană s-ar pregăti să preia un control mai mare asupra politicii externe.

Ca să se opună acestui plan, Kallas a anunțat că face un grup la nivel înalt cu "cele mai strălucite minți" pentru a găsi idei care să acopere deficiențele UE în domeniul apărării cât mai repede şi eficient posibil.

"Este o încercare de a rămâne relevantă", a declarat pentru POLITICO, sub protecţia anonimatului, un diplomat european de rang înalt,Blocarea planului îi slăbește aparent poziția politică.

Kaja Kallas și Comisia condusă de Ursula von der Leyen duc o bătălie pentru influență asupra politicii externe și de securitate a UE, explică Politico.

"Unele state membre au considerat că aceasta nu este direcția potrivită de urmat în acest moment. După unele discuții cu miniștrii, am decis să nu continuăm această inițiativă și analizăm noi modalități de colaborare cu statele membre", a declarat un oficial.

Cine erau "cele mai strălucite minți" chemate la Bruxelles

Prezentarea grupului urma să aibă loc luni dimineață, la Bruxelles, iar la eveniment erau așteptate aproximativ 150 de persoane din instituțiile UE, think tank-uri, mediul academic și NATO.

Kallas a încercat să țină secret cine va face parte din acest grup. Cu toate acestea, trei diplomați au confirmat că grupul urma să fie condus de fostul secretar general al NATO Anders Fogh Rasmussen și să includă foști miniștri ai Apărării, precum estonianul Jüri Luik, care a fost și ambasador la NATO, și franțuzoaica Florence Parly, fost ministru al Forțelor Armate.

Germania urma să aibă și ea un reprezentant, dar și unele țări din afara UE, precum Marea Britanie și Ucraina. Rasmussen urma să întocmească un raport privind activitatea grupului.

Kallas și-ar fi dorit ca inițiativa să facă parte din eforturile de relansare a Serviciului European de Acțiune Externă, care are o nouă echipă de conducere, inclusiv un nou secretar general, fostul ministru olandez al Apărării Kajsa Ollongren, și un nou secretar general adjunct responsabil de apărare, fostul ambasador francez la NATO David Cvach.

Unii diplomați au avertizat încă de la început că există riscul ca noul grup să se suprapună peste activitatea Comisiei și, în special, peste cea a comisarului pentru Apărare, Andrius Kubilius, care organizează deja în mod regulat întâlniri cu think tank-uri și foști lideri.

Deși motivul transmis oficial pentru anularea inițiativei a fost lipsa coordonării cu unele capitale, unele voci au contestat această versiune, spunând că anularea a fost declanșată de o problemă de politica locală italiană,mai exact de o dispută privind membrii grupului.

Iniţiativa a fost anulată în ultimul moment din cauza nemulţumirii Italiei, căreia i s-au alăturat Franţa şi Germania, a confirmat un oficial european şi pentru AFP.