Valul de caniculă doboară record după record în Europa. De la Paris la Londra şi Köln, aerul a devenit irespirabil. Temperaturile depăşesc valorile maxime înregistrate în ultimii zeci de ani. Spitalele sunt în stare de alertă, iar medicii sunt copleşiţi de numărul tot mai mare de victime ale căldurii. Climatologii trag un semnal de alarmă: Europa este mai fierbinte decât Sahara.

Franţa fierbe sub cupola de foc. După 10 zile de caniculă, 72 de departamente din 101 sunt sub cod roşu.

"Mi-a fost atât de cald când abia am coborât din avion, încât m-am dus imediat să mă schimb"

"Din păcate pentru turiști, nu putem ieși deloc în timpul zilei", spun oamenii.

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Cele mai fierbinţi zile din ultimii aproape 80 de ani

În căutarea unui strop de răcoare, mulţi se aventurează în râurile care străbat oraşele. 55 de oameni s-au înecat în ultimele zile. Situaţia este critică şi în spitale, unde numărul celor care ajung la camera de gardă din cauza caniculei creşte de la o zi la alta.

"Trecem printr-o perioadă cu totul fără precedent - un fapt pe care trebuie să avem umilința să-l recunoaștem. Ne-am adaptat la încălzirea globală, dar nu ne putem adapta la un vârf de căldură fără egal în Europa de astăzi și fără precedent în istoria noastră", spune Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Cod roşu de caniculă în Marea Britanie

În Merryfield a fost atins un nou record - este a doua zi consecutivă în care se înregistrează cele mai ridicate temperaturi din ultima jumătate de secol. Serviciul de Ambulanţă londonez a fost sufocat: au fost peste 640 de apeluri de urgenţă pentru probleme respiratorii grave şi atacuri de cord.

"Nu e bine, e îngrozitor. Temperaturile cresc, au crescut luna trecută - temperatură record, au crescut ieri - temperatură record, cresc și astăzi - temperatură record", spun oamenii.

În Germania, temperaturile sunt tot mai mari de la o zi la alta

În Koln, mercurul din termometre a urcat până la 38 de grade Celsius. Autorităţile le-au cerut localnicilor să nu înoate în apele Rinului, după ce trei persoane s-au înecat, în ultimele zile.

"Este o căldură cu adevărat extremă. Temperatura ar putea ajunge la 40 de grade Celsius. Pentru această zonă, o astfel de vreme este cu adevărat rară", spun oamenii.

În vestul Europei cu greu mai găseşti metropole în care temperatura să nu depăşească 30 de grade celsius, în timp ce în oraşe din Africa de Nord aerul e respirabil, sunt între 25 şi 29 de grade Celsius.

"Evident, valurile de caniculă au existat dintotdeauna. Vor exista întotdeauna valuri de caniculă. Însă acest val de căldură și atingerea acestor temperaturi record pe care le-am înregistrat în Marea Britanie și Franța și pe care s-ar putea să le mai vedem în weekend în alte părți ale Europei nu ar fi fost posibil până foarte recent fără încălzirea climatică provocată de om", spune Clair Barnes, climatolog.

Valul de caniculă rămâne asupra Europei cel puţin până la începutul săptămânii viitoare.