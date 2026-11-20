Ministrul german al Apărării Boris Pistorius consideră că o respingere a invitaţiei adresate de către preşedintele rus Vladimir Putin europenilor ar fi "un semnal complet nepotrivit" în vederea unor negocieri exploratorii ale unei participări a aliaţilor europeni ai Ucrainei la negocieri de pace, relatează AFP, citată de news.ro.

Europenii, pregătiţi să întâlnească în Moscova cu Putin: "Respingerea invitaţiei ar fi un semnal nepotrivit" - Profimedia

"Refuzarea unei invitaţii la Moscova ar transmite un semnal complet nepotrivit", a declarat presei, într-o vizită la Varşovia, Boris Pistorius. "Noi le-am propus europenilor să vină la Moscova, iar după asta vom decide în ce format să continuăm", anunţat joi, la Shenzen, după un summit tripartit cu Donald Trump şi Xi Jinping, în China, preşedintele rus Vladimir Putin.

Kremlinul vrea să lege sfârşitul Războiului din Ucraina de o refacere a arhitecturii securităţii Europei

Liderul de la Kremlin a avertizat însă că orice cooperare militară cu Ucraina reprezintă "o problemă" pentru el. Kremlinul vrea să lege sfârşitul Războiului din Ucraina de o refacere a arhitecturii securităţii Europei, considerată ostilă de către Rusia, deoarece se bazează larg pe NATO. Europenii consideră că ordinea europeană nu trebuie să fie revizuită tocmai la cererea celui care a lansat cel mai grav conflict armat în Europa după 1945.

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Invitaţia lui Vladimir Putin este "de salutat în toate privinţele", a apreciat Boris Pistorius. Însă, a adăugat el, ceea ce contează până la urmă "nu sunt anunţurile sau invitaţiile, ci rezultatele". "Nu trebuie mai ales ca asta să conducă la o amânare constantă a termenelor, fără să se schimbe nimic în Ucraina", a subliniat ministrul german al Apărării.