Fiona, hipopotamul care a devenit vedetă pe reţelele sociale de la o grădină zoologică din Cincinnati, a murit joi, la aproape 10 zile de când a înghiţit căciula unui vizitator, potrivit AFP, citat de Agerpres.

"Cu o imensă tristeţe vă anunţăm că Fiona nu a supravieţuit, în ciuda eforturilor extraordinare depuse de medicii noştri veterinari", a scris grădina zoologică pe contul său de Instagram.

O căciulă tricotată, care a ajuns din greşeală în ţarcul ei, săptămâna trecută, şi pe care a înghiţit-o, i-a fost fatală Fionei, care urma să împlinească zece ani în mai puţin de două luni, la 24 ianuarie 2027.

America s-a ataşat rapid de Fiona după naşterea sa prematură, la începutul anului 2017, când cântărea doar 13 kilograme. Hipopotamul, care fusese respins de mama ei, a devenit personajul principal al episoadelor din seria "The Fiona Show" de pe Facebook şi Youtube, având pagini dedicate.

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Cum a ajuns hopopotamul Fiona vedetă pe reţelele sociale

Imaginile de la primul ei Crăciun au atras 17 milioane de vizualizări la acea vreme, iar un colaj despre primul ei an de viaţă a fost urmărit de 8 milioane de utilizatori. Apoi, întreaga lume a putut vedea cum Fiona a ajuns să se împace cu mama ei.

După ce a înghiţit căciula, Fiona a fost iniţial asimptomatică, însă "câteva zile mai târziu, început să-şi piardă apetitul", a explicat Mike Wenninger, directorul departamentului veterinar al Cincinnati Zoo.

Problema este că "o operaţie nu este o opţiune pentru hipopotamii adulţi", a precizat el.

Prin ecografii, colonoscopie, medicamente şi hidratare, echipa de veterinari a făcut tot posibilul s-o ajute pe Fiona. Însă, "în ciuda numeroaselor încercări de a-i elimina căciula din organism, acest lucru s-a dovedit prea dificil de realizat", iar "ea nu şi-a revenit", a precizat grădina zoologică. Spre marea dezamăgire a fanilor săi.