Europenii reacționează la planul SUA pentru Ucraina: "Pacea nu poate fi o capitulare"

Miniștrii de externe din UE au afirmat joi că orice plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să fie elaborat împreună cu Ucraina și statele europene, ca reacție la o propunere venită din partea SUA, care ar presupune cedarea unor teritorii, armament și reducerea armatei ucrainene, potrivit Reuters, informează Agerpres.

"Ceea ce noi, europenii, am susţinut întotdeauna este o pace durabilă şi justă, şi salutăm orice eforturi în acest sens. Desigur, pentru ca orice plan să funcţioneze, este nevoie de implicarea ucrainienilor şi a europenilor", a declarat şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, la sosirea la reuniunea miniştrilor de externe din UE care are loc la Bruxelles.

Ministru francez: "Pacea nu poate fi o capitulare"

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat, la rândul său, că orice plan de pace nu ar trebui să echivaleze cu o „capitulare” în faţa liderului rus Vladimir Putin. "Ucrainenii vor pace: o pace justă, care respectă suveranitatea tuturor, o pace durabilă, care nu poate fi pusă în discuţie de viitoare agresiuni", a spus el. "Dar pacea nu poate fi o capitulare", a punctat reprezentantul Franţei.

Alţi miniştri au adoptat o poziţie similară, mai mulţi dintre ei afirmând că nu au văzut niciun plan al SUA şi că ar avea nevoie de clarificări înainte de a face alte comentarii.

Reuters a relatat miercuri, citând două persoane familiarizate cu această chestiune, că SUA i-au semnalat preşedintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului, care prevede ca Kievul să renunţe la teritorii şi la unele arme.

Un astfel de plan ar reprezenta un regres major pentru Kiev, care se confruntă cu noi câştiguri teritoriale ale Rusiei în estul Ucrainei şi cu scandalul de corupţie care îl afectează pe Zelenski.

Casa Albă a refuzat să comenteze problema. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pe X că Washingtonul "va continua să elaboreze o listă de idei potenţiale pentru încheierea acestui război, pe baza contribuţiilor ambelor părţi implicate în conflict".

La sosirea la reuniunea de joi de la Bruxelles, ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski a declarat că Europa se aşteaptă să fie consultată cu privire la orice plan de pace, deoarece este în joc securitatea europeană. El a mai spus că Ucraina nu ar trebui să aibă capacitatea de apărare limitată. "Sper că nu victima va avea restricţii în ceea ce priveşte capacitatea sa de apărare, ci agresorul", a punctat el.

