Momentul în care două maşini sunt înghiţite din senin de un crater în asfalt, în SUA

Secunde de groază în Nebraska unde două mașini au fost înghițite de un crater în asfalt. În înregistrarea video se observă cum cele două autoturisme opresc la semafor şi, brusc, sub ele se formează un crater uriaș.

de Iuliana Pepene

la 26.02.2026 , 09:14

Imaginile de pe camerele de supraveghere surprind momentul în care cele două vehicule opresc unul lângă altul la o intersecție. La scurt timp, o a treia mașină se apropie din spate, moment în care carosabilul cedează și se prăbușește, înghițind autoturismele.

Mai mulți trecători au sărit imediat în ajutorul șoferilor blocați în crater până la sosirea echipajelor de salvare. "I-a luat pe toți prin surprindere", a declarat locotenentul Dan Martin, din cadrul serviciului de siguranță publică al universității.

Totuși, în urma incidentului s-a spart și o conductă principală de apă, ceea ce ar fi putut contribui la amploarea incidentului. Deocamdată, cauza exactă a surpării nu este cunoscută. Poliția investighează cauzele care au dus la surparea drumului.

La câteva ore după incident, un camion de mare tonaj, dotat cu macara, a fost adus pentru a scoate mașinile din groapă. Autoritățile avertizează că acel crater s-ar putea extinde, însă până miercuri seara nu au fost semnalate alte surpări în zonă. Strada va rămâne închisă câteva zile, iar șoferii sunt sfătuiți să evite perimetrul.

