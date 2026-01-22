"Europenii s-au pus la coadă ca să fie umiliți de Trump". Cum s-a văzut din sală discursul de la Davos

Liderii europeni și americani, prezenți în sala de congres de la Davos pentru a asculta discursul lui Donald Trump nu au apreciat show-ul interminabil făcut de acesta, arată un reportaj Le Figaro.

Europenii care au participat la Forumul Economic Mondial și care se temeau de ce este mai rău au ieșit ușurați miercuri după-amiază din sală, aşa începe reportajul Le Figaro.

"E o ușurare. Donald Trump a vorbit timp de două ore și nu a spus nimic nou. A făcut doar show. Sunt sigur că președintele Macron a apreciat complimentul său despre ochelarii de soare", a spus directorul unui gigant din industria germană. "După ce a aterizat la ora (locală) 13:57 pe heliportul din Davos, președintele american a reușit performanța de a-și începe discursul cu doar patru minute întârziere față de ora planificată,14:30."

"Europenii au stat la coadă ca să fie umiliţi de Trump"

Întâmpinat cu aplauze foarte slabe, Trump a reușit totuși încă de la început să facă sala să râdă, vorbind despre "câțiva dușmani" pe care i-a regăsit la Davos, alături de "numeroși prieteni". "Cel mai bun show de stand-up comedy", a glumit un lider francez, ironizând emfaza lui Trump. "A fost interminabil. Nu se poate opri din a se admira vorbind. A evitat să exagereze pe subiectele Groenlanda și Ucraina, dar ostilitatea viscerală față de Europa se simte peste tot", a comentat el.

Pe un ton când prietenos, când ostil, și amintind de originile sale germane doar pentru a critica mai dur Europa, Trump a lansat multiple înțepături într-un discurs ce a părut un atac direct la adresa Europei, așa-numitul "Europe bashing". Totul pentru a-și reafirma dorința obsesivă de a pune mâna pe "bucata aia mare și frumoasă de gheață" care este Groenlanda.

Unii europeni s-au simțit ușurați, dar majoritatea au fost profund indignați. "Majoritatea europenilor au stat la coadă în fața sălii plenare ca să fie umiliţi de Trump. Astăzi, am văzut fizic declinul Europei", a spus dezamăgit Philippe Aghion, laureat al Premiului Nobel pentru economie.

"De privit, e oribil; de ascultat, e și mai rău"

"Este al doilea episod din lecția dată Europei, după discursul lui JD Vance de anul trecut. De data asta, a fost despre economie și securitate. Le-a arătat europenilor ce responsabilități au. Depinde de noi să reacționăm cu capacitățile și valorile noastre reale", a avertizat un mare lider francez.

Această indignare a fost împărtășită de oameni din toate colțurile Europei. "Ai văzut cum a jignit Elveția? Și unii chiar au râs...", au criticat doi elvețieni ieșind din sală. "Metoda lui e să răspândească frică", a rezumat directorul unei mari companii franceze. Comisarul european Valdis Dombrovskis, aflat în spatele sălii, a ridicat des din sprâncene pe parcursul discursului. Doar momentele în care Trump se lăuda singur i-au smuls câteva zâmbete.

Mulți nu și-au putut ascunde dezgustul față de președintele american. "De privit, e oribil; de ascultat, e și mai rău", a spus un influent membru al delegației franceze. "E bolnav", a spus un altul, aflat în primul rând. "E beat de propria nebunie și de setea de putere. Singura veste bună a zilei e că nu va invada Groenlanda".

"Groenlanda este Crimeea lui Trump"

Apelul lui Trump la negocieri imediate nu a fost de ajuns pentru a-i liniști pe europeni. "Groenlanda este Crimeea lui Trump. Întrebarea e cum va reacționa Europa. Dacă nu reacționează, Canada riscă să devină Ucraina lui Trump", a declarat directorul unei companii franceze.

Negocierile se anunță tensionate. "Există un vechi proverb: ține-ți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape", a oftat directorul unei mari companii din sectorul industrial. "Atât timp cât administrația americană nu și-a definit clar poziția față de Europa, noi trebuie să rămânem foarte aproape de SUA, să dialogăm cu ei, să le înțelegem preocupările legitime, dar și să ne păstrăm fermitatea și să ne apărăm valorile și viitorul".

"Europa trebuie să traseze o linie clară. După cum a spus Emmanuel Macron marți, în întâlnirea cu directorii din International Business Council, guvernanța Europei este incompletă. Asta înseamnă că este defectuoasă", a spus un mare om de afaceri francez.

Pascal Cagni, președintele Business France, a adăugat că "este un apel să regândim Europa cu curaj. Nu mai e timp de ocolit, trebuie să avansăm". "Pentru a fi respectat de Trump, poate că trebuie să intrăm în logica lui", a spus zâmbind un alt director francez. "Deci, noi, francezii, în numele apărării limbii franceze, regretăm că am vândut Louisiana... Cât ar costa să o recuperăm?"

Europenii nu sunt singuri în acest duel cu Trump. Deși delegația oficială americană l-a susținut pe Trump și i-a lăudat viziunea, au existat și voci americane critice. "A fost cea mai inutilă oră din ultimii ani", a reacționat Gavin Newsom, guvernatorul democrat al Californiei. "Asta arată că nu are nicio carte de jucat. Invadarea Groenlandei n-a fost niciodată o opțiune reală". Newsom, figură-cheie a opoziției în SUA, se află de la începutul săptămânii la Davos, împărțind atacuri și ironii la adresa președintelui american, a încheiat Le Figaro.

