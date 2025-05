Eurovision 2025. Controversele concursului de la Basel. Romania nu participă nici anul acesta

A fost nevoie de doar şapte minute pentru ca zeci de mii de bilete la spectacolele live ce vor avea loc în cadrul ediţiei din acest an a concursului Eurovision, programat să se desfăşoare între 13 şi 17 mai, în oraşul elveţian Basel, după victoria țării la ediția din 2024 cu piesa „The Code”, interpretată de Nemo.

Va fi pentru a treia oară când Elveția găzduiește concursul, după ce a mai făcut asta pentru concursul inaugural din 1956 și pentru cel din 1989, desfășurate la Lugano și, respectiv, Lausanne. 37 de țări au intrat în lupta acerbă pentru marele trofeu.

Dintre cei 37 de participanți, 31 vor concura în semifinale, marți și joi, primii 10 din fiecare grupă calificându-se pentru Marea Finală de sâmbătă, 17 mai, pe baza voturilor publicului.

Articolul continuă după reclamă

Ceilalți cinci participanți din Franța, Germania, Italia, Spania și Regatul Unit sunt precalificați pentru Marea Finală, alături de organizator – SRG SSR din Elveția – care a fost tras la sorți pentru a concura pe locul 19 în ordinea de desfășurare.

România și Republica Moldova nu vor participa la ediția din acest an. Theodor Andrei a reprezentat România la Eurovision 2023 cu piesa ‘D.G.T. (Off and on)’, ratând calificare în marea finală.

Eurovision 2025. La ce oră începe prima semifinală

Prima semifinală a concursului Eurovision de marţi seară va fi un test decisiv pentru Suedia şi iubitorii de saună ai trupei KAJ. Casele de pariuri îi dau favoriţi, dar cei care vor vota au ultimul cuvânt, potrivit AFP, citată de News.ro.

Cântăreţii finlandezi din minoritatea vorbitoare de suedeză se află de departe în fruntea pariurilor, cu 41% şanse de victorie, iar avansul lor s-a consolidat în ultimele zile.

Artişti reprezentând 15 ţări vor intra în cursă marţi, de la ora 22:00, ora României. Doar 10 vor merge în finala concursului din 17 mai.

KAJ, de la Kevin Holmstrom, Axel Ahman şi Jakob Norrgard, speră că melodia lor „Bara bada bastu” („Fă o saună”) va stârni râsul publicului. „Suntem încântaţi că această echipă de saună este apreciată. Am văzut o mulţime de oameni învăţând dansul”, spune Kevin Holmstrom.

Austriacul JJ ocupă locul al doilea în pronosticuri cu al său „Wasted Love”. El are 19% şanse de a câştiga, potrivit cotelor Eurovision.

Suedia, favorită a caselor de pariuri în prima semifinală

Prima semifinală a concursului Eurovision de marţi seară va fi un test decisiv pentru Suedia şi iubitorii de saună ai trupei KAJ. Casele de pariuri îi dau favoriţi, dar cei care vor vota au ultimul cuvânt, potrivit AFP, citaţi de News.ro.

Cântăreţii finlandezi din minoritatea vorbitoare de suedeză se află de departe în fruntea pariurilor, cu 41% şanse de victorie, iar avansul lor s-a consolidat în ultimele zile.

Dar performanţa lor pe scenă, în faţa a 6.500 de spectatori la Basel, în Elveţia, şi a zeci de milioane de telespectatori, va fi cea care le va determina şansele.

Aceştia vor fi ajutaţi, ca şi ceilalţi concurenţi, de o scenă care permite performanţe vizuale uluitoare.

Artişti reprezentând 15 ţări vor fi în cursă marţi, de la ora 21:00 (19:00 GMT) şi, după ce lumina reflectoarelor se va stinge, vor rămâne zece pentru a merge în finala celui mai mare show de talente TV din lume, în 17 mai.

Finala concursului Eurovision 2025 va avea loc pe 17 mai

Marea finală a concursului Eurovision 2025 va avea loc pe 17 mai la St. Jakobshalle din Basel. Biletele costă între 40 şi 350 de franci elveţieni (44 - 385 de dolari). Cele mai scumpe sunt cele care le permit spectatorilor să stea în picioare chiar în faţa scenei.

O platformă online va fi înfiinţată ulterior, unde persoanele care nu vor mai putea să asiste la spectacole vor avea posibilitatea de a-şi vinde biletele pe care le-au achiziţionat.

De asemenea, vor exista şi petreceri pentru publicul din afara sălii de concerte, inclusiv pe stadionul de fotbal aflat chiar lângă St. Jacobshalle. Aproximativ 36.000 de fani se pot reuni pe acel stadion.

Elveţia este gazda ediţiei din 2025 a concursului Eurovision datorită artistului elveţian Nemo, care a câştigat competiţia de anul trecut, organizată la Malmo, în Suedia, cu cântecul "The Code", o piesă veselă despre neconformitatea de gen.

O supravieţuitoare de la festivalul Nova, reprezentanta Israelul la Eurovision 2025

O supravieţuitoare a atacului mişcării palestiniene Hamas asupra festivalului de muzică Nova, care s-a ascuns sub o grămadă de cadavre într-un adăpost timp de ore în şir pe 7 octombrie 2023 este reprezenta Israelul la ediţia Eurovision din acest an.

Republica Moldova s-a retras de la Eurovision 2025

Decizia a fost luată ''în urma unei analize detaliate a situației actuale, precum și a provocărilor economice, administrative și artistice'', au precizat cei doi. Deși se retrage din concurs, Moldova 1 anunță că va transmite în direct cele două semifinale și marea finală din Basel, oferindu-le telespectatorilor ''posibilitatea de a urmări competiția în cele mai bune condiții''.

Competiția Eurovision implică costuri considerabile, inclusiv pentru organizarea finalei naționale, producția show-ului, promovarea artistului, deplasările și cazarea echipei, producția scenică, echipamentele tehnice și alte cheltuieli asociate. Taxa de participare a Republicii Moldova, comunicată de European Broadcasting Union (EBU), este de 21.486 de euro și nu de 176.000 cum s-a vehiculat în spațiul public, a subliniat Corneliu Durnescu, directorul televiziunii naționale, Moldova 1.

Cea mai bună clasare a țării noastre a fost la ediția din 2005, când Luminița Anghel și Sistem au încheiat glorios spectacolul desfășurat la Kiev pe locul al treilea cu piesa „Let me try”.

Semifinală 1

Islanda - Væb - Róa

Polonia - Justyna - Gaja

Slovenia - Klemen - How Much Time Do We Have Left?

Estonia - Tommy Cash - Espresso Macchiato

Ucraina - Ziferblat - Bird of Pray

Suedia - KAJ - Bara Bada Bastu

Portugalia - Napa Deslocado

Norvegia - Kyle Alessandro - Lighter

Belgia - Red Sebastian - Strobe Lights

Azerbaidjan - Mamagama - Run With U

San Marino - Gabry Ponte- Tutta l'Italia

Albania - Shkodra Elektronike - Zjerm

Țările de Jos - Claude - C'est la vie

Croația- Marko Bošnjak - Poison Cake

Cipru - Theo Evan - Shh

Participanții din prima semifinală pot fi ascultați aici.

Semifinală 2

Australia - Go-Jo - Milkshake Man

Muntenegru - Nina Žižić - Dobrodošli

Irlanda - Emmy Laika - PartyLaika

Letonia - Tautumeitas - Bur man laimi

Armenia - Parg - Survivor

Austria - JJWasted - Love

Grecia - Klavdia - Asteromáta

Lituania - Katarsis - Tavo akys

Malta - Miriana Conte - Serving Servind

Georgia - Mariam Shengelia - Freedom

Danemarca - Sissal - Hallucination

Cehia - Adonxs - Kiss Kiss Goodbye

Luxemburg - Laura Thorn - La poupée monte le son

Israel - Yuval Raphael - New Day Will Rise

Serbia - Princ - Mila

Finlanda - Erika VikmanIch - komme

Participanții din cea de-a doua semifinală pot fi ascultați aici.

Finală

Elveția - Zoë Më - Voyage

Franța - Louane - Maman

Germania - Abor & Tynna - Baller

Italia - Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Regatul Unit - Remember Monday- What the Hell Just Happened?

Spania - Melody - Esa Diva

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi rezervat deja pachetul turistic pentru minivacanţa de Rusalii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰