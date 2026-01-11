Casa în care fostul cântăreţ David Bowie a copilărit ar putea deveni în curând cea mai nouă atracţie turistică a Londrei. Locuinţa a fost cumpărată de o organizaţie caritabilă care intenţionează să o deschidă publicului. Casa va fi restaurată la decorul său din anii 60. Fanii lui o vor putea vedea abia de anul viitor. Ieri s-au împlinit zece ani de la moartea lui David Bowie.

Potrivit The Guardian, casa din sudul Londrei, situată pe Plaistow Grove, a fost achiziționată de Heritage of London Trust și va fi restaurată fidel la aspectul pe care îl avea la începutul anilor ’60, perioada în care Bowie avea 16 ani. Vizitatorii vor putea explora inclusiv mica lui cameră de adolescent, descrisă de artist drept "întreaga mea lume", și vor avea acces la obiecte de arhivă care nu au mai fost expuse niciodată, de la cărți adnotate de mână până la fotografii și discuri care l-au influențat decisiv. Proiectul include și ateliere creative dedicate tinerilor, inspirate de spiritul artistic care l-a format pe Bowie, iar deschiderea pentru public este programată pentru finalul anului 2027, după finalizarea restaurării și a consultărilor publice.

Casa va fi refăcută exact așa cum arăta în jurul anului 1963, inclusiv culorile pereților și detaliile originale, identificate sub straturile moderne de renovare. Printre piesele care vor putea fi văzute se numără fotografia idolului său Little Richard, lipită pe peretele dormitorului încă din copilărie, discuri Elvis Presley aduse de tatăl său și cărți în care Bowie își notase rezultatele la examene. Camera sa de doar câțiva metri pătrați va fi transformată într-o experiență imersivă pentru vizitatori.

