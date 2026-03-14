O explozie a avariat o școală evreiască din Amsterdam. Incidentul are loc pe fondul unor măsuri de securitate deja sporite la instituțiile evreiești, după atacurile asupra unor sinagogi din Rotterdam și Liège, Belgia, potrivit Skynews .

Explozie la o școală evreiască din Amsterdam. Primar: "Un act laș de agresiune împotriva comunității" - Profimedia

Primarul Amsterdamului, Femke Halsema, a declarat că explozia a fost "un atac deliberat împotriva comunității evreiești". Incidentul s-a produs sâmbătă dimineață, iar echipele de poliție și pompieri au intervenit rapid la fața locului.

Clădirea școlii, aflată într-un cartier rezidențial de lux din sudul orașului, a suferit doar pagube limitate, iar autoritățile au confirmat că nicio persoană nu a fost rănită.

Poliția analizează în prezent imaginile surprinse de camerele de supraveghere, care ar putea arăta persoana suspectată că a detonat dispozitivul exploziv.

"Acesta este un act laș de agresiune împotriva comunității evreiești", a spus Halsema. "Evreii din Amsterdam se confruntă tot mai des cu antisemitismul. Acest lucru este inacceptabil."

Securitatea la școlile și instituțiile evreiești a fost întărită și mai mult după atacurile recente asupra unor sinagogi din Rotterdam și Liège, Belgia.

Temerile privind posibile atacuri împotriva comunităților evreiești din întreaga lume au crescut după atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului și răspunsul militar ulterior al Teheranului.

