Explozie la o uzină petrochimică MOL din Ungaria. O persoană a murit, iar alte șapte au suferit arsuri grave

O explozie puternică s-a produs vineri la cea mai mare uzină petrochimică din nordul Ungariei, deţinută de compania petrolieră maghiară MOL, care s-a soldat cu un mort şi "mai mulţi" răniţi, relatează presa locală.

Explozie la o rafinărie MOL în Ungaria. O persoană a murit, iar alte șapte au suferit arsuri grave

Potrivit telex.hu, prim-ministrul Peter Magyar a declarat într-o postare pe Facebook că ministrul energiei, Istvan Kapitany, însoţit de preşedintele-director general al MOL, Zsolt Hernadi, se îndreaptă spre locul incidentului.

Imagini de la faţa locului arată un nor de fum negru ridicându-se deasupra instalaţiei.

Potrivit premierului, explozia a avut loc în momentul repornirii uzinei, după lucrările de întreţinere, la unitatea Olefin 1.

"În Tiszaújváros, în această dimineață a avut loc o explozie la instalația industrială periculoasă MOL Olefin-1, în timpul operațiunilor de repornire după lucrările de întreținere. Conform informațiilor preliminare, o persoană a decedat, iar alte șapte au suferit arsuri grave. În prezent, la fața locului se desfășoară operațiuni de stingere a incendiului.", a scris prim-ministrul Peter Magyar într-o postare pe X.

"Pe conducta avariată se observă un foc de tip flacără. Laboratorul mobil de gestionare a dezastrelor a sosit la fața locului și efectuează măsurători; până în prezent, nu au fost detectate concentrații de substanțe periculoase peste valorile limită.", a adăugat premierul.

Conform informaţiilor preliminare, o persoană şi-a pierdut viaţa, iar 7 persoane au suferit arsuri grave. Prim-ministrul Peter Magyar a transmis condoleanţe familiei persoanei decedate.

Operaţiunile de stingere a incendiului sunt în curs de desfăşurare. O conductă avariată arde intens.

Laboratorul mobil de protecţie civilă a sosit la faţa locului şi efectuează măsurători, dar până în prezent nu s-au înregistrat concentraţii de substanţe periculoase peste limitele admise, a informat premierul pe Facebook.

Circumstanţele accidentului sunt investigate de experţi, a anunţat compania MOL.

Compania MOL Group este implicată în livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba.

