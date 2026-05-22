Explozie la o uzină petrochimică MOL din Ungaria. O persoană a murit, iar alte șapte au suferit arsuri grave

O explozie puternică s-a produs vineri la cea mai mare uzină petrochimică din nordul Ungariei, deţinută de compania petrolieră maghiară MOL, care s-a soldat cu un mort şi "mai mulţi" răniţi, relatează presa locală.

de Denisa Vladislav

la 22.05.2026 , 13:16
Explozie la o rafinărie MOL în Ungaria. O persoană a murit, iar alte șapte au suferit arsuri grave
Potrivit telex.hu, prim-ministrul Peter Magyar a declarat într-o postare pe Facebook că ministrul energiei, Istvan Kapitany, însoţit de preşedintele-director general al MOL, Zsolt Hernadi, se îndreaptă spre locul incidentului.

Explozia a avut loc în momentul repornirii uzinei, după lucrările de întreţinere

Imagini de la faţa locului arată un nor de fum negru ridicându-se deasupra instalaţiei. 

Potrivit premierului, explozia a avut loc în momentul repornirii uzinei, după lucrările de întreţinere, la unitatea Olefin 1.

Peter Magyar, despre explozia urmată de incendiu de la rafinăria MOL din Ungaria

"În Tiszaújváros, în această dimineață a avut loc o explozie la instalația industrială periculoasă MOL Olefin-1, în timpul operațiunilor de repornire după lucrările de întreținere. Conform informațiilor preliminare, o persoană a decedat, iar alte șapte au suferit arsuri grave. În prezent, la fața locului se desfășoară operațiuni de stingere a incendiului.", a scris prim-ministrul Peter Magyar într-o postare pe X. 

"Pe conducta avariată se observă un foc de tip flacără. Laboratorul mobil de gestionare a dezastrelor a sosit la fața locului și efectuează măsurători; până în prezent, nu au fost detectate concentrații de substanțe periculoase peste valorile limită.", a adăugat premierul

Conform informaţiilor preliminare, o persoană şi-a pierdut viaţa, iar 7 persoane au suferit arsuri grave. Prim-ministrul Peter Magyar a transmis condoleanţe familiei persoanei decedate.

Operaţiunile de stingere a incendiului sunt în curs de desfăşurare. O conductă avariată arde intens.

Laboratorul mobil de protecţie civilă a sosit la faţa locului şi efectuează măsurători, dar până în prezent nu s-au înregistrat concentraţii de substanţe periculoase peste limitele admise, a informat premierul pe Facebook.

Circumstanţele accidentului sunt investigate de experţi, a anunţat compania MOL.

Compania MOL Group este implicată în livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba.

