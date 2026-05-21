Ucraina susţine că a atacat o unitate rusească din Doneţk unde se instruiau operatori de drone: 66 de morţi

de Redactia Observator

la 21.05.2026 , 18:25
Ucrainenii au vizat un centru din oraşul Snizhne unde se pregăteau noi operatori de drone. 65 de recruţi şi comandantul unităţii au murit în urma atacului. Robert "Magyar" Brovdi, comandantul unităţii de drone din Ucraina, susţine că serviciile de informaţii ucrainene au ajutat la dezvoltarea atacului.

A fost atacat şi un centru al FSB

Locaţia vizată de forţele ucrainene era folosită de ruşi pentru antrenarea noilor operatori de drone, dar şi pentru producerea de echipamente şi armament pentru drone. De asemenea, ucrainenii susţin că în urma atacului au fost distruse şi mai multe vehicule blindate şi arme depozite de ruşi în acea unitate.

Într-un alt atac, de această dată în Crimeea, a fost atacat un centru FSB, iar numărul victimelor se ridică la 100 (morţi şi răniţi), susţine chiar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Grupul Alpha, trupele de elită ale SBU, au atacat centrul FSB din Crimea. 

"Luptătorii Centrului de Operațiuni Speciale SBU 'A' au obținut rezultate bune. Un sediu al FSB-ului rus a fost atacat, iar un sistem de rachete sol-aer Pantsir-S1 a fost distrus pe teritoriul nostru ocupat temporar. Datorită acestei singure operațiuni, pierderile rusești se ridică la aproximativ o sută de ocupanți uciși și răniți. Rușii trebuie să simtă că trebuie să pună capăt acestui război. Sancțiunile pe termen mediu și lung ale Ucrainei vor continua să funcționeze", a fost mesajul postat pe Facebook de Zelenski.

