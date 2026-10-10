Explozie pe aeroportul din capitala Arabiei Saudite. Mai mulţi oameni au fost răniţi

O explozie puternică a afectat Aeroportul Internaţional din capitala Arabiei Saudite, transmite Reuters, iar mai mulţi oameni au fost răniţi. Aeroportul a mai fost atacat de două ori în această săptămână de forţele rebele Houthi, ceea ce sugerează că şi această explozie ar putea fi consecinţa unui alt atac al rebelilor susţinuţi de Iran.

Mai multe ambulanţe au fost văzute gonind spre aeroportul atacat, transmite agenţia citată, care are inclusiv declaraţia unui martor ocular.

Incidentul violent vine după mai multe atacuri ale rebelilor yemeniţi Houthi asupra regatului Arabiei Saudite. În atacurile trecute au fost ucişi patru oameni, iar alţii au fost răniţi. În plus, o aeronavă a fost grav avariată.

Reuters a încercat să ia legătura cu autorităţile guvernamentale saudite şi cu şefii aviaţiei civile, însă aceştia nu au oferit niciun punct de vedere.

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Avioane rămase la sol, în urma atacurilor

Toate zborurile către Riad au fost fie rerutate, fie anulate, după cum poate fi văzut pe platforma flightradar24. De altfel, pasagerii au fost sfătuiţi să ia legătura cu companiile aeriene pentru a afla ce se întâmplă cu zborurile lor, înainte de a merge către aeroport. Etihad Airways şi Qatar Airways au anulat mai multe zboruri, unele dintre ele programate chiar pentru luni.

Rebelii Houthi au avertizat liniile aeriene să evite spaţiul saudit, pe care l-au declarat zonă de operaţiuni militare, după ce forţele guvernamentale yemenite, ajutate de Arabia Saudită, au lansat o ofensivă asupra insurgenţilor, în urmă cu câteva zile.

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Oficialii americani, avertizări despre posibilitatea escaladării conflictului

Statele Unite au avertizat că se tem de o "escaladare rapidă" a ostilităţilor în Orientul Mijlociu, în contextul atacurilor lansate de rebelii Houthi din Yemen împotriva Arabiei Saudite, a cărei capitală a fost vizată de către aceşti combatanţi pro-iranieni.

"Acest conflict militar are potenţialul de a se agrava rapid", a estimat Departamentul de Stat al SUA într-un avertisment publicat pe X, adresat cetăţenilor americani aflaţi în Orientul Mijlociu.

Ostilităţile au perturbat deja traficul maritim şi exporturile Arabiei Saudite, principalul furnizor de petrol al lumii.

La începutul săptămânii, rebelii Houthi au fost acuzaţi de Riad că ar fi vizat Mecca, oraşul sfânt al islamului. Mişcarea pro-iraniană a negat acuzaţiile. Ca răspuns la aceste atacuri, Arabia Saudită a bombardat zilnic şi intens zonele controlate de combatanţi în Yemen.