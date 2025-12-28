Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Propaganda rusă ameninţă Europa cu atacuri nucleare: "Europa și Ucraina ar fi fumegat de cenușă radioactivă"

Donald Trump și Volodimir Zelenski se întâlnesc pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, în timp ce un comentator rus afirmă că majoritatea rușilor ar fi în favoarea lansării de atacuri nucleare asupra Europei.

de Redactia Observator

la 28.12.2025 , 18:30
Propaganda rusă ameninţă Europa cu atacuri nucleare: "Europa și Ucraina ar fi fumegat de cenușă radioactivă" Propaganda rusă ameninţă Europa cu atacuri nucleare: "Europa și Ucraina ar fi fumegat de cenușă radioactivă" - Profimedia

Donald Trump și Volodimir Zelenski urmează să aibă o întâlnire crucială pe tema războiului de aproape patru ani al Rusiei în Ucraina.

Președintele SUA și omologul său ucrainean sunt așteptați să se întâlnească la proprietatea lui Trump, Mar-a-Lago, din Florida.

Discuțiile au loc în timp ce un propagandist rus a declarat la televiziunea de stat că majoritatea rușilor ar sprijini atacurile nucleare împotriva Ucrainei și a unor părți ale Europei, relatează Mirror.

Articolul continuă după reclamă

Serghei Miheyev a făcut comentariile în cadrul programului de maximă audiență "Seara cu Vladimir Soloviov".

Într-o ediţie a emisiunii "Seara cu Vladimir Soloviov", Serghei Miheyev a spus: "[Occidentul] are acest mit: că Putin ar fi înnebunit și de aceea face toate astea. Ascultați, am spus de multe ori în acest studio: dacă ați organiza un referendum privind politica noastră militară și ați întreba populația rusă ce ar fi trebuit făcut, Europa și Ucraina ar fi fumegat de mult de cenușă radioactivă. Dacă, ipotetic, ați întreba majoritatea populației - de fapt, întreaga populație a Rusiei - ce ar trebui făcut, răspunsul ar fi: să ardem totul în iad, astfel încât să nu mai deschidă niciodată gura".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia razboi ucraina propaganda televiziune nuclear
Înapoi la Homepage
Ce face cu banii românul de 29 de ani care a ajuns să câştige în Rusia 60.000 de euro pe lună
Ce face cu banii românul de 29 de ani care a ajuns să câştige în Rusia 60.000 de euro pe lună
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Incendiu puternic în București! Un depozit arde ca o torță. Au fost trimise mesaje RO-Alert
Incendiu puternic în București! Un depozit arde ca o torță. Au fost trimise mesaje RO-Alert
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri externe » Propaganda rusă ameninţă Europa cu atacuri nucleare: "Europa și Ucraina ar fi fumegat de cenușă radioactivă"