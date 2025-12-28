Donald Trump și Volodimir Zelenski se întâlnesc pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, în timp ce un comentator rus afirmă că majoritatea rușilor ar fi în favoarea lansării de atacuri nucleare asupra Europei.

Propaganda rusă ameninţă Europa cu atacuri nucleare: "Europa și Ucraina ar fi fumegat de cenușă radioactivă" - Profimedia

Donald Trump și Volodimir Zelenski urmează să aibă o întâlnire crucială pe tema războiului de aproape patru ani al Rusiei în Ucraina.

Președintele SUA și omologul său ucrainean sunt așteptați să se întâlnească la proprietatea lui Trump, Mar-a-Lago, din Florida.

Discuțiile au loc în timp ce un propagandist rus a declarat la televiziunea de stat că majoritatea rușilor ar sprijini atacurile nucleare împotriva Ucrainei și a unor părți ale Europei, relatează Mirror.

Serghei Miheyev a făcut comentariile în cadrul programului de maximă audiență "Seara cu Vladimir Soloviov".

Într-o ediţie a emisiunii "Seara cu Vladimir Soloviov", Serghei Miheyev a spus: "[Occidentul] are acest mit: că Putin ar fi înnebunit și de aceea face toate astea. Ascultați, am spus de multe ori în acest studio: dacă ați organiza un referendum privind politica noastră militară și ați întreba populația rusă ce ar fi trebuit făcut, Europa și Ucraina ar fi fumegat de mult de cenușă radioactivă. Dacă, ipotetic, ați întreba majoritatea populației - de fapt, întreaga populație a Rusiei - ce ar trebui făcut, răspunsul ar fi: să ardem totul în iad, astfel încât să nu mai deschidă niciodată gura".

