Regiunile din Grecia care oferă 10.000 € pentru a te muta acolo. Cine poate aplica

În contextul scumpirii locuințelor și al depopulării unor zone, guvernul Greciei lansează un pachet de măsuri care încurajează relocarea oamenilor din marile orașe. Scopul este dublu: să reducă presiunea chiriilor urbane și să crească numărul de locuințe disponibile în toată țara.

Măsura principală a planului este extinderea programului de relocare. Statul oferă 10.000 de euro persoanelor și familiilor care aleg să se mute în regiuni unde populația a scăzut constant în ultimii ani. Programul a fost testat inițial în Evros, iar acum este aplicat în mai multe regiuni din țară.

Banii sunt acordați celor care se stabilesc în localități din Drama, Florina, Kilkis, Serres, Pella și Kastoria, dar și în orașe reședință de județ afectate de depopulare. Suma este aceeași peste tot, indiferent dacă vorbim despre sate mici sau orașe mai mari.

Cine poate primi sprijinul

Articolul continuă după reclamă

Programul se adresează mai multor categorii: angajaţi care pot munci de la distanță, pensionari, tineri absolvenți care rămân să lucreze local, dar și greci din diaspora. Pentru a face mutarea mai ușoară, o parte din bani este plătită în avans, astfel încât beneficiarii să poată acoperi cheltuielile inițiale.

Autoritățile spun că relocarea nu este doar o soluție pentru zonele depopulate, ci și pentru orașele mari, unde chiriile au explodat. Ideea este simplă: mai puțină presiune în centrele urbane înseamnă locuințe mai accesibile pentru cei care rămân, scrie Greek Reporter.

În plus, statul vine în sprijinul angajaților esențiali. Profesorii, medicii și asistenții care închiriază locuințe în afara Atenei și a regiunii Salonic vor primi înapoi contravaloarea a două chirii lunare. Măsura nu ține cont de venituri și ar putea ajuta aproximativ 50.000 de persoane.

Reguli mai dure pentru închirierile pe termen scurt

Guvernul înăsprește și regulile pentru închirierile de tip Airbnb, considerate una dintre cauzele lipsei de locuințe pe termen lung. Restricțiile aplicate deja în anumite zone din Atena sunt extinse și într-o parte a orașului Salonic.

Mai mult, dacă un apartament dintr-o zonă restricționată își schimbă proprietarul, acesta va fi scos automat din registrul de închirieri pe termen scurt și nu va mai putea fi reintrodus cât timp regulile rămân valabile.

Pentru a crește oferta de locuințe, statul extinde programul „Renovează și Închiriază”. Cu un buget de până la 500 de milioane de euro, accentul cade pe reparații și modernizări, nu doar pe eficiență energetică.

Sprijinul poate ajunge la 36.000 de euro, plus încă 5.000 de euro pentru fiecare copil. Scopul este clar: locuințe goale sau degradate să fie renovate și reintroduse pe piața chiriilor, acolo unde nevoia este cea mai mare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰