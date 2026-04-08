Fetiță de 7 ani, ucisă de livratorul care i-a adus cadoul de Crăciun. Bărbatul ar putea fi condamnat la moarte

O fotografie făcută în ultimele momente de viaţă ale unei fetiţe de 7 ani din Statele Unite schimbă cursul unui proces şi spune o poveste înfiorătoare. Athena Strand a fost ucisă de un livrator în noiembrie 2022, iar individul a susţinut tot timpul că ar fi strangulat-o din cauza panicii, după ce a lovit-o cu maşina.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 17:29

Juraţii, şi acum o lume întreagă, pot vedea însă că fetiţa era vie şi nevătămată în momentul în care a fost urcată în duba în care a fost ucisă.

O fotografie confirmă ipoteza anchetatorilor care îl acuză pe individ de răpire şi crimă cu premeditare.

"Singurul lucru adevărat pe care Tanner Horner l-a spus forțelor de ordine este că a ucis-o", a declarat procurorul districtual din Wise County, James Stainton.

Articolul continuă după reclamă

Procurorul a afirmat că Athena s-a luptat cu Horner, iar ADN-ul acestuia a fost găsit sub unghiile fetei.

Potrivit mandatului de arestare, Horner le-a spus autorităților că a strangulat-o pe Athena după ce ar fi lovit-o accidental cu dubița în timp ce făcea o livrare.

În următoarele zile, juraţii trebuie să decidă dacă bărbatul va fi condamnat la moarte pentru faptele sale, în condiţiile în care a pledat vinovat pentru cele două capete de acuzare.

Cazul este cu atât mai tulburător cu cât, în ziua răpirii, individul îi livrase fetiţei cadoul de Crăciun.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sua fetita ucisa livrator cadou
Înapoi la Homepage
Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Ce a trăit un român pe Muntele Athos! A văzut minunea vieții lui. Nu credea că e posibil
Comentarii


Întrebarea zilei
Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă?
Observator » Ştiri externe » Fetiță de 7 ani, ucisă de livratorul care i-a adus cadoul de Crăciun. Bărbatul ar putea fi condamnat la moarte
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.