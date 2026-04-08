Fetiță de 7 ani, ucisă de livratorul care i-a adus cadoul de Crăciun. Bărbatul ar putea fi condamnat la moarte

O fotografie făcută în ultimele momente de viaţă ale unei fetiţe de 7 ani din Statele Unite schimbă cursul unui proces şi spune o poveste înfiorătoare. Athena Strand a fost ucisă de un livrator în noiembrie 2022, iar individul a susţinut tot timpul că ar fi strangulat-o din cauza panicii, după ce a lovit-o cu maşina.

Juraţii, şi acum o lume întreagă, pot vedea însă că fetiţa era vie şi nevătămată în momentul în care a fost urcată în duba în care a fost ucisă.

O fotografie confirmă ipoteza anchetatorilor care îl acuză pe individ de răpire şi crimă cu premeditare.

"Singurul lucru adevărat pe care Tanner Horner l-a spus forțelor de ordine este că a ucis-o", a declarat procurorul districtual din Wise County, James Stainton.

Procurorul a afirmat că Athena s-a luptat cu Horner, iar ADN-ul acestuia a fost găsit sub unghiile fetei.

Potrivit mandatului de arestare, Horner le-a spus autorităților că a strangulat-o pe Athena după ce ar fi lovit-o accidental cu dubița în timp ce făcea o livrare.

În următoarele zile, juraţii trebuie să decidă dacă bărbatul va fi condamnat la moarte pentru faptele sale, în condiţiile în care a pledat vinovat pentru cele două capete de acuzare.

Cazul este cu atât mai tulburător cu cât, în ziua răpirii, individul îi livrase fetiţei cadoul de Crăciun.

