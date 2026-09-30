Fiica de 13 ani a actorului Chad Lowe a murit. Familia nu spune cauza, dar transmite un mesaj despre suicid

Fiona, fiica actorului american Chad Lowe şi a producătoarei Kim Painter, a murit la vârsta de 13 ani, scrie revista People.

Membrii familiei Lowe s-au declarat "profund îndureraţi de pierderea iubitei noastre Fiona", într-un comunicat la care a avut acces People. Familia adolescentei nu a precizat cauza morții, însă în comunicatul transmis după tragedie se face referire la linia telefonică națională de asistență pentru situații de criză și prevenirea sinuciderii.

Chad Lowe şi familia sa, care şi-au pierdut casa din Pacific Palisades în incendiile din California din 2025, au descris-o pe Fiona drept "o tânără afectuoasă, inteligentă, creativă şi pasionată de dans". "Surorile ei o adorau, iar părinţii ei o iubeau profund", a subliniat familia, adăugând că "ea era lumina vieţilor noastre".

Chad Lowe, în vârstă de 58 de ani, şi Kim Painter, de 52 de ani, mai au două fiice, Mabel, de 17 ani şi Nixie, de 10 ani. Chad Lowe, fratele mai mic al actorului Rob Lowe, a jucat în producţii precum "Melrose Place", "Law and Order", "E.R." şi "24".

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