Sean "Diddy" Combs ar duce o viață privilegiată în închisoarea federală din New Jersey, unde ispășește o pedeapsă de 4 ani. Mai mulți deținuți sunt plătiți să îi gătească, să îi facă ordine, să îi spele hainele și chiar să îi facă masaje. Rapperul ar folosi telefoane introduse ilegal în penitenciar și are acces la alcool și medicamente cumpărate de pe piața neagră.

Diddy, tratament VIP după gratii. Are inclusiv maseur: "Petrecerea a început chiar în ziua în care a ajuns" - Profimedia

Dezvăluirile au fost făcute pentru NBC News de 4 bărbați care au stat în aceeași secție cu controversatul mogul hip-hop. Aceștia au primit anonimatul pentru a putea vorbi liber despre viața din închisoare.

"Nu este ceva normal, genul de lucru pe care îl vezi într-o închisoare. E ceva ce ține de oamenii bogați. Pare nebunesc, dar, până la urmă, este Diddy", a spus unul dintre bărbați.

Articolul se bazează și pe fotografii și videoclipuri realizate în interiorul închisorii și analizate de NBC News. Printre acestea se află imagini în care Combs pare să folosească un telefon introdus ilegal în penitenciar.

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Combs, în vârstă de 56 de ani, ispășește o pedeapsă de 4 ani pentru infracțiuni legate de prostituție. Însă, potrivit surselor, continuă să ducă o viață privilegiată în închisoare, iar acest lucru nu se datorează doar deținuților dispuși să facă pentru el chiar și cele mai simple lucruri, în schimbul unor bani.

Telefoane, tabelete, alcool și medicamente

Mai multe surse au declarat că folosește telefoane mobile introduse ilegal pentru a derula fotografii pe Instagram și pentru a vedea imagini nud și cu conținut sexual explicit trimise de o fostă iubită.

De asemenea, ar fi reușit să cumpere de la alți deținuți un antidepresiv căutat pentru efectele sale de îmbunătățire a stării de spirit.

În serile de weekend, ar fi avut adesea acces la o rezervă clandestină de băuturi alcoolice premium, adusă ilegal în închisoare de gardieni și împărțită cu un grup restrâns de deținuți.

"Normal că am băut cu el", a spus unul dintre bărbați, care a povestit că a băut Hennessy împreună cu Combs.

Un purtător de cuvânt al lui Combs a minimalizat informațiile despre viața acestuia în închisoare: "Faptul că fiecare detaliu banal din viața lui Sean Combs în închisoare continuă să fie analizat a ajuns în punctul în care presa prezintă viața obișnuită din penitenciar drept o știre. Singura informație cu adevărat relevantă este că Sean continuă să își ispășească pedeapsa, în timp ce așteaptă decizia instanței în apelul său".

Un purtător de cuvânt al Biroului Federal al Penitenciarelor a declarat că instituția nu comentează situația unui anumit deținut, invocând "motive legate de confidențialitate, siguranță și securitate".

"La fel ca toate instituțiile penitenciare, ne confruntăm permanent cu problema obiectelor introduse ilegal, în special telefoane mobile, droguri și arme, și continuăm să combatem introducerea acestora în penitenciare", a transmis instituția într-un comunicat.

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Viața privilegiată a lui Combs după gratii nu este ieftină

Potrivit surselor, acesta cheltuiește mii de dolari pe lună pentru a-și păstra stilul de viață în închisoarea cu regim de securitate redusă. Banii ar ajunge din exterior în conturile de la magazinul penitenciar ale deținuților care îi prestează diverse servicii.

Printre cei plătiți de Combs s-ar afla un bărbat care curăța toaleta și dușurile înainte ca acesta să le folosească, dar și alți deținuți care îi găteau pe ascuns mâncăruri speciale – curry cu pui, pizza sau empanadas – folosind un dispozitiv improvizat de încălzire scufundat în apă.

"După un timp, m-am săturat să gătesc. A început să apeleze la jamaicani", a povestit unul dintre bărbații care pregăteau mâncare pentru Combs și alți deținuți.

Există, de asemenea, deținuți care îi păstrează telefonul și corespondența primită de la fani.

"Primește atât de multe lucruri. Nu mai are loc pentru ele", a spus una dintre surse.

Obiecte ilegale, aruncate cu dronele în curtea închisorii

La fel ca multe alte penitenciare de stat și federale din SUA, Fort Dix se confruntă cu problema obiectelor introduse ilegal în închisoare. Chiar săptămâna trecută, cinci persoane, printre care un angajat actual și unul fost al penitenciarului, au fost inculpate într-o schemă de introducere ilegală a unor obiecte în închisoarea din sudul statului New Jersey. Printre acestea se aflau cuțite, marijuana și telefoane mobile, potrivit procurorilor federali.

Din 2020, autoritățile au inculpat mai multe persoane suspectate că au folosit drone pentru a arunca obiecte ilegale în curtea penitenciarului Fort Dix sau pe acoperișul acestuia. Printre suspecți s-au numărat deținuți și complici din exterior care își ispășiseră anterior pedepsele în această închisoare. Într-un caz, angajații Fort Dix au interceptat un sac de rufe de aproximativ 21 de kilograme plin cu obiecte de contrabandă.

Combs nu este prima persoană celebră care beneficiază de un tratament special după gratii. Harvey Weinstein, de exemplu, a fost ținut într-o cameră privată în închisoarea Rikers Island din New York, unde avea acces la propriul telefon, baie și televizor, potrivit publicației The City Reporter.

Imensa închisoare Fort Dix se află la aproximativ 95 de kilometri sud-vest de New York și găzduiește aproximativ 4.000 de deținuți.

Combs a ajuns acolo în octombrie, după ce a fost condamnat pentru două capete de acuzare privind transportarea unor persoane peste granițele dintre state în scopul unor întâlniri sexuale.

Procesul a inclus mărturii explicite despre întâlnirile sexuale minuțios organizate de Combs. Acestea implicau lucrători sexuali de sex masculin, costume elaborate, droguri și foste iubite – printre care și cântăreața Cassie –, care l-a dat în judecată pe Combs, acuzându-l de ani de abuz fizic și sexual. Cazul a fost soluționat ulterior, iar Combs a negat orice faptă ilegală.

Procesul s-a încheiat cu un verdict mixt. Un juriu din New York l-a găsit nevinovat de acuzațiile de trafic sexual și asociere infracțională, fapte pentru care ar fi putut primi închisoare pe viață.

După pronunțarea sentinței, avocații lui Combs au insistat ca acesta să fie trimis la Fort Dix, în parte pentru că penitenciarul oferă un program de tratament pentru dependența de droguri. Finalizarea programului, care durează câteva luni, duce adesea la reducerea pedepsei unui deținut, ceea ce îl face foarte căutat.

"Poți obține aproape orice"

Combs a intrat în program imediat după sosirea la Fort Dix. Potrivit surselor, nu a durat mult până când și-a procurat un telefon, alcool și un număr tot mai mare de deținuți aflați pe statul său de plată.

"Practic, petrecerea a început chiar în ziua în care a ajuns", a spus una dintre surse.

Mulți deținuți de la Fort Dix consumă alcool și Remeron, potrivit surselor. Medicamentul este prescris deținuților care suferă de depresie și anxietate, dar este și cumpărat și vândut pe piața neagră bine dezvoltată din închisoare, au mai spus sursele.

"Poți obține aproape orice, mai puțin cheia de la ușa de la intrare și o femeie", a spus una dintre surse.

Două surse au declarat că printre obiectele intrate în posesia lui Combs se află și o tabletă „deblocată”, pe care ar fi folosit-o pentru a viziona filme și documentare, inclusiv „Sean Combs: The Reckoning”, seria documentară Netflix produsă de vechiul său rival, 50 Cent.

Prezența lui Combs în penitenciar a dus și la câteva momente bizare, potrivit surselor. În primele zile, acesta se plimba prin închisoare doar în prosop sau în lenjerie intimă după duș, iar alți deținuți l-au avertizat că ar putea deveni ținta unor agresiuni sexuale.

"Asta nu este ceva normal", a spus una dintre surse.

"Banii înseamnă putere, mai ales după gratii"

În timpul verii, Combs a fost plasat în izolare după o altercație cu un alt deținut, a relatat NBC News în iulie. Ulterior, potrivit surselor, a fost exclus din programul de tratament pentru dependența de droguri.

După ce a fost scos din izolare, sursele spun că a revenit imediat la stilul de viață pe care averea îl poate cumpăra chiar și în închisoare, având în jurul său o echipă de deținuți care îi făceau diverse servicii.

"Este miliardar. Oamenii sunt uimiți de el. Banii înseamnă putere, mai ales după gratii", a spus una dintre surse.