Filmul care a supărat Pentagonul: Armata americană nu poate opri o rachetă nucleară care lovește Chicago

Agenția pentru Apărare Antirachetă din cadrul Pentagonului s-a declarat îngrijorată cu privire la modul în care este portretizat sistemul american de apărare antirachetă în "A House of Dynamite", primul film al regizoarei americane Kathryn Bigelow după o pauză de opt ani. Pentagonul consideră că filmul este inexact și subestimează capacitățile reale ale SUA, contrazicând datele obținute din testele efectuate.

Aflat în război cu presa americană, Departamentul de Război al SUA, noua denumire a Departamentului Apărării, se ia la ceartă şi cu Hollywoodul. Filmul "A House of Dynamite" (disponibil pe Netflix) cu Anthony Ramos, Idris Elba și Rebecca Ferguson în rolurile principale, prezintă eșecul armatei americane de a intercepta o rachetă balistică intercontinentală cu focoase nucleare, care lovește Chicago.

Practic, urmărește cele 18 minute necesare pentru ca o rachetă lansată din Pacific să lovească orașul Chicago, interval de timp care se derulează prin ochii a numeroși oficiali americani, de la președintele SUA și până la o echipă de intercepție antirachetă din Alaska și la ofițerii care lucrează în cadrul Centrului American de Comandă Strategică.

De ce s-a supărat Pentagonul pe filmul lui Kathryn Bigelow

Un memo intern al Agenției pentru Apărare Antirachetă (MDA) din cadrul Pentagonului, obținut recent de Bloomberg, susține că scenariul apocaliptic al filmului este inexact și subestimează capacitățile reale ale sistemului american de apărare antirachetă.

Documentul, etichetat "numai pentru uz intern, nedivulgabil publicului", a fost întocmit să "abordeze presupuneri false, să ofere fapte corecte și o mai bună înțelegere" a sistemului antirachetă desfășurat în prezent de SUA. Deși filmul "subliniază faptul că descurajarea poate eșua, ceea ce întărește necesitatea unui sistem activ de apărare antirachetă națională", portretizarea sa fictivă subestimează capacitățile SUA, se mai arată în documentul citat. "Interceptorii fictivi din film ratează ținta și înțelegem că acest lucru este menit să fie o parte captivantă a dramei destinate divertismentului publicului", dar rezultatele testelor din lumea reală "spun o poveste cu totul diferită", spune documentul Pentagonului.

Referitor la costul sistemului, documentul evită să dea date concrete, spunând doar că "este un cost mare, dar nu nici pe departe la fel de mare ca cel care ar rezulta dacă am permite unei rachete nucleare să ne lovească țara". Un raport al guvernului SUA din 2020 preciza că Pentagonul a cheltuit aproximativ 53 de miliarde de dolari pentru sistemul antirachetă terestru și plănuia să cheltuiască aproximativ 10 miliarde de dolari până în acest an pentru a continua dezvoltarea, producția și menținerea acestuia. Sistemul este gestionat de Boeing și operat de personal al Comandamentului Nordic al SUA.

Practic, documentul respinge o replică din film în care secretarul apărării, interpretat de Jared Harris, afirmă că șansele actuale de interceptare a unei rachete sunt de 50%. Pentagonul susține că interceptorii au avut o rată de succes de 100% în teste reale în ultimii peste 10 ani. Experți independenți, precum Laura Grego de la Uniunea Oamenilor de Știință Preocupați, contestă însă această viziune optimistă. Ea susține că filmul descrie un scenariu simplificat, cu o singură rachetă pe o traiectorie cunoscută, un test ușor pentru orice sistem. În realitate, o apărare robustă ar trebui să facă față mai multor rachete simultane, cu momeli credibile și atacuri directe asupra infrastructurii de apărare, care nu apar în film.

Pentagon: "A House of Dynamite" subminează încrederea publică

Regizoarea Bigelow a declarat într-un interviu că nu a colaborat cu Pentagonul, dar a avut pe platou mai mulți consultanți tehnici care au lucrat anterior la Pentagon.

Potrivit memo-ului, filmul "subminează încrederea publică" și poate fi folosit politic pentru a descuraja investițiile în sistemul de apărare, mai ales în contextul în care administrația lui Donald Trump promovează "Golden Dome" sau "Cupolă de Aur", un scut defensiv terestru, maritim și spațial. Totuși, Pentagonul admite că filmul evidențiază necesitatea unui sistem activ de apărare antirachetă, chiar dacă prezintă o imagine distorsionată. Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că instituția nu a fost consultată pentru realizarea filmului și că acesta "nu reflectă prioritățile administrației actuale".

În privința "Golden Dome", administrația Trump nu a oferit detalii tehnice sau despre costuri. Generalul Michael Guetlein, responsabil de program, a finalizat recent o schiță a proiectului, dar Pentagonul nu a oferit informații suplimentare.

Noile reguli, impuse recent de secretarul apărării Pete Hegseth, limitează puternic accesul fizic al jurnaliștilor la Pentagon, folosirea surselor și interzic publicarea de informații fără aprobare prealabilă. Mass-media mainstream, inclusiv New York Times, CNN și Fox News, au refuzat aceste condiții, considerându-le o încălcare a libertății presei, și au pierdut acreditarea. Au primit acces în Pentagon doar jurnaliștilor de la siteuri televiziuni conservatoare (de dreapta) care au acceptat noile reguli stricte privind accesul și publicarea informațiilor.

