"Control în stil sovietic": Presa din SUA refuză regulile Pentagonului și riscă evacuarea din clădire

Ziare și televiziuni de toate orientările politice, inclusiv The Washington Post, New York Times, CNN, Associated Press, Newsmax și Washington Times, refuză să semneze noua politică de presă a Pentagonului care vrea control total asupra a ce pot afla și publica jurnaliștii despre activitatea sa, iar cine nu se conformează își pierde acreditarea.

Mai multe instituţii media americane importante au refuzat să accepte noua politică a Departamentului Apărării care limitează ceea ce pot publica jurnaliştii acreditaţi. Jurnaliştii au avut termen până marţi, ora 17:00, pentru a accepta noile directive care presupun că informaţiile "trebuie aprobate de către un oficial autorizat corespunzător înainte de a fi publicate, chiar dacă sunt neclasificate". Cei care nu semnează trebuie să-și predea acreditările și să părăsească Pentagonul în 24 de ore.

Asociaţia de Presă pentru Pentagon (PPA), ce îi reprezintă pe jurnaliştii care relatează despre Departamentul Apărării, a transmis într-un comunicat că regulile "par concepute pentru a înăbuşi presa liberă şi a ne expune potenţial urmăririi penale pentru simplul fapt că ne facem meseria".

"Hegseth ar trebui să renunțe la restricțiile de tip sovietic, să redeschidă sala de informare și să urmeze exemplul președintelui Trump și al tuturor celorlalți miniștri, implicându-se regulat, cu încredere și deschidere în dialog cu jurnaliștii de toate orientările", a declarat John Ullyot, fost purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate în prima administrație Trump.

Instituţii media precum New York Times, Washington Post, The Atlantic şi CNN au informat că nu vor semna politica Pentagonului, susţinând că aceasta încalcă Primul Amendament al Constituţiei SUA - care garantează dreptul la libertatea de exprimare.

Editorul executiv al ziarului The Post, Matt Murray, a declarat luni că "restricţiile propuse subminează protecţiile Primului Amendament prin impunerea unor constrângeri inutile asupra colectării şi publicării de informaţii". Redactorul-şef al ziarului The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a declarat luni că "cerinţele încalcă drepturile noastre garantate de Primul Amendament şi drepturile americanilor care doresc să ştie cum sunt utilizate resursele şi personalul militar finanţate din banii contribuabililor".

Richard Stevenson, şeful biroului din Washington al ziarului Times, a transmis vinerea trecută, într-un comunicat, că noua politică "ameninţă să pedepsească (jurnaliştii) pentru culegerea obişnuită de ştiri, protejată de Primul Amendament". Secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat într-o postare pe X că noile reguli prevăd doar că "presa nu mai circulă liber", "presa trebuie să poarte un ecuson la vedere" şi "presa acreditată nu mai are voie să solicite acte penale". Hegseth a răspuns cu un emoji fluturând o mână la comunicatele ziarelor Times, Post şi The Atlantic.

Secretarul apărării a fost criticat la începutul acestui an pentru că a făcut parte dintr-un grup de discuţii Signal în care au fost dezbătute planuri militare sensibile privind un atac din martie asupra miliţiilor Houthi susţinute de Iran în Yemen. Goldberg, care fusese adăugat din greşeală într-unul dintre chat-uri, a declarat după ce au avut loc atacurile că a putut citi planuri în direct despre viitoarea acţiune militară.

Hegseth a fost supus unei presiuni suplimentare în urma unor relatări conform cărora ar fi împărtăşit informaţii despre atacul din Yemen cu soţia şi fratele său într-un grup de discuţii Signal separat. Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat cu regularitate instituţiile media consacrate, numindu-le "media de ştiri false", şi a luat măsuri drastice împotriva instituţiilor media care critică politicile guvernamentale.

Associated Press, una dintre cele mai importante agenţii de ştiri din lume, cu o reputaţie solidă în Statele Unite şi în străinătate, a fost exclusă din grupul de presă al Casei Albe pentru că a refuzat să numească Golful Mexic "Golful Americii", aşa cum a ordonat Trump. Cazul a ajuns în instanţă. Trump şi-a exprimat clar preferinţa pentru instituţii media conservatoare, cum ar fi Fox News şi canalul Newsmax. Luni, Newsmax a transmis, citat de CNN, că reporterii săi nu sunt de acord cu noile reguli ale Pentagonului, spunând că "cerinţele sunt inutile şi dificile".

Singura redacţie care a semnat documentul este One America News (OAN), o televiziune conservatoare, considerată a fi de extremă dreapta. Fox News, fostul angajator al lui Pete Hegseth, nu a comunicat încă o poziție.

