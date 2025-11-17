Finlanda: Europa trebuie să ajute Ucraina în ciuda scandalului de corupție; Fără armistițiu până în primăvară

Este puțin probabil să se ajungă la un armistițiu în Ucraina înainte de primăvară, iar europenii trebuie să mențină sprijinul în ciuda scandalului de corupție care a cutremurat ţara, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu pentru Associated Press. Potrivit lui Alexander Stubb, Europa va avea nevoie de rezistență, determinare și tărie pentru a face față lunilor de iarnă, în timp ce Rusia continuă atacurile hibride și războiul informațional pe întreg continentul.

Alexander Stubb a acordat sâmbătă un interviu pentru AP, de la o bază militară situată la nord de capitala Helsinki, unde a asistat la un antrenament de apărare al voluntarilor finlandezi, în care era simulată evacuarea soldaților răniți dintr-o zonă de conflict, la temperaturi sub zero grade.

Cele trei mari probleme care stau în calea unui armistițiu în Ucraina

Stubb susţine că Zelenski trebuie să gestioneze rapid acuzațiile de mită și deturnare de fonduri şi avertizează că scandalul de corupţie este exploatat de Rusia. Cu toate acestea, el a îndemnat liderii europeni să intensifice sprijinul financiar și militar pentru Kiev, mai ales în contextul în care Rusia face progrese lente pe front.

"Nu sunt foarte optimist în privința unui armistițiu sau că vor începe negocieri de pace, cel puțin nu în acest an", a spus Stubb. Însă ar fi bine dacă "lucrurile să înceapă să se miște" până în martie, a spus el. Trei probleme mari stau în calea unui armistițiu, susţine liderul finlandez: garanțiile de securitate pentru Ucraina, reconstrucția economiei și o înțelegere privind teritoriile disputate.

Pentru a obține pacea, Trump și liderii europeni trebuie să exercite presiune maximă asupra Rusiei și asupra lui Putin, pentru a-i schimba strategia, spune el. Practic, Putin "vrea să nege independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei" obiective care nu s-au schimbat de la începutul războiului, a amintit el.

În acest scop, Stubb susţine folosirea sutelor de miliarde de dolari din activele rusești înghețate în Europa, ca garanții pentru finanțarea Ucrainei, și creșterea presiunii militare asupra Moscovei. Stubb l-a lăudat pe Trump pentru că a sancționat în octombrie marile companii energetice rusești Lukoil și Rosneft, spunând că a făcut "o treabă excelentă", dar a subliniat că trebuie făcut mai mult pentru a oferi Ucrainei capacitatea de a lovi industria militară rusă.

Luna trecută, Trump a refuzat să le dea ucrainenilor rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, care ar fi permis teoretic Ucrainei să lovească mai adânc în teritoriul rus, deși Kievul nu are în prezent lansatoare pentru aceste rachete. Stubb a confirmat că Ucraina încă poartă negocieri cu SUA pentru obținerea de armament suplimentar.

Preşedintele finlandez susţine că opțiunile militare pentru garantarea securității Ucrainei, odată ce se va ajunge la un armistițiu sau o înțelegere de pace, sunt "clare" în prezent, mai multe țări angajându-se cu resurse. Nu a oferit detalii suplimentare însă, invocând planuri militare confidențiale.

În ciuda erorilor făcute de Ucraina, Stubb și-a exprimat admirația față de Zelenski. "Admir multe dintre lucrurile pe care le face, ca să conduci o țară aflată în război este o luptă existențială. Înveți multe despre oameni în astfel de situații". În privința lui Putin, Stubb consideră că doar Trump ar trebui să negocieze direct și public cu liderul rus, sugerând că Uniunea Europeană nu va deschide curând o linie directă de comunicare cu Kremlinul.

Atacurile rusești în Europa: Linia dintre război și pace a devenit neclară

Președintele finlandez susţine că Rusia încearcă să destabilizeze Europa și să provoace haos și panică, prin incendieri, acte de vandalism și propagandă. "Rusia nu duce doar un război militar în Ucraina, ci și un război hibrid în Europa. Linia dintre război și pace a devenit neclară", a spus Stubb pentru AP.

Finlanda, care împarte o graniță de 1.340 de kilometri cu Rusia, a purtat în anii 1940, două războaie cu Rusia, în urma cărora a pierdut aproximativ 10% din teritoriu în fața Moscovei și a acceptat să devină neutră din punct de vedere militar. Totuși, pierderile Finlandei au fost sub aşteptări, iar trupele finlandeze, deși erau copleșite numeric, au provocat pierderi grele armatei sovietice. Neutralitatea Finlandei s-a încheiat abia după invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, când Finlanda a aderat la NATO.

Alexander Stubb are o relația bună cu Trump, cei doi au jucat golf împreună și vorbesc constant. "Pot să-i explic președintelui Trump prin ce a trecut Finlanda sau cum văd eu situația de pe câmpul de luptă, ori cum să-l abordezi pe (președintele rus Vladimir) Putin. Iar dacă acceptă măcar una din zece idei, e bine", a spus el.

