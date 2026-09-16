Fostă închisoare, transformată în casă cu 9 dormitoare, scoasă la vânzare. Cu cât se vinde proprietatea

O proprietate unică, cu nouă dormitoare, din Cambridgeshire, care include o fostă sală de judecată și două celule de închisoare, a fost scoasă la vânzare pentru 800.000 de lire sterline, aproximativ 933.200 de euro. Clădirea The Old Courthouse din Linton a funcționat în trecut ca secție de poliție, tribunal și închisoare.

Proprietatea, despre care există documente care arată că funcționa ca secție de poliție încă din septembrie 1855, păstrează numeroase elemente originale. Printre acestea se numără o celulă de închisoare cu toaleta, vopseaua de pe pereți și pardoseala de atunci. Pe pereții celulei, care a fost păstrată intactă, există și mai multe inscripții, unele dintre ele datând din 1821.

Cealaltă celulă a fost transformată într-o baie, însă forma sa originală a fost păstrată. Fosta sală de judecată păstrează atât pardoseala originală, cât și ferestrele mari cu ghilotină.

Clădirea a funcționat ca tribunal şi au fost judecate mii de cazuri

Potrivit Cheffins, agenția imobiliară care se ocupă de vânzarea proprietății, în perioada în care clădirea a funcționat ca tribunal au fost judecate mii de cazuri de infracțiuni minore. Printre acestea se numără cazul unui muncitor din Linton care, în 1865, și-a atacat mama cu o furcă și a fost condamnat la trei luni de muncă silnică. Un profesor de la școala bisericii din Linton, care a aruncat cu o piatră într-un tren, a petrecut la rândul său 14 zile în închisoarea din această clădire. Un alt caz datează din 1857, când un muncitor în vârstă de 30 de ani, a fost găsit vinovat că a furat 12 kilograme de alamă de la angajatorul său. El a fost condamnat la patru ani de deportare penală și trimis în Australia sau într-o colonie penitenciară.

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În perioada în care a funcționat ca secție de poliție, clădirea a fost centrul diviziei Linton a poliției din Cambridgeshire. Construcția a costat 1.040 de lire sterline și lucrau zece polițiști. Secția de poliție a fost închisă în 1958, după deschiderea unei noi unități pe Cambridge Road. Clădirea a continuat însă să funcționeze ca tribunal până în anii 1970, înainte de a fi transformată în locuință.

The Old Courthouse a fost cumpărată de actualii proprietari în 1993, iar aceștia au încercat să păstreze cât mai multe dintre elementele originale ale clădirii. Casa are acum o suprafață de aproximativ 372 de metri pătrați. La parter se află două bucătării, un hol, fosta sală de judecată, un living separat, o sufragerie și un garaj integrat în clădire. La primul etaj se află șapte dormitoare și patru băi. Proprietatea este amenajată în jurul unei grădini interioare, iar în continuarea acesteia se află o zonă cu gazon care ajunge până la râul Granta.

Ce se află în Linton, satul din Anglia

Linton are patru școli, câteva pub-uri, mai multe magazine independente, un supermarket Co-op și The Linton Kitchen, un spațiu care funcționează ca brutărie, magazin de ziare, magazin de dulciuri și florărie. Cambridge se află aproape 13 kilometri distanță.

Localitatea este cunoscută și datorită serialului de comedie "I'm Alan Partridge". Personajul Alan Partridge o descrie ca fiind situată la aceeași distanță de Londra și Norwich. Tot în Linton se află Chilford Hall, o fostă podgorie, precum și o grădină zoologică.

Fiul fostului proprietar a vorbit despre istoria casei

Proprietatea din Cambridgeshire i-a aparținut lui Robert Williams. Acum, casa este vândută de văduva acestuia și de fiul lor, Merrick Williams, care lucrează în domeniul dezvoltării software. Merrick a declarat pentru This is Money că părinții săi au fost atrași de Linton deoarece localitatea le oferea ceva tot mai greu de găsit.

"Părinții mei au fost atrași de Linton pentru că oferea ceva din ce în ce mai greu de găsit: farmecul și sentimentul de comunitate al unui sat englezesc tradițional, dar în același timp era suficient de practic, astfel încât lucrurile necesare în viața de zi cu zi să fie la doar câteva minute de mers pe jos. Casa în sine era cu totul altceva. Pur și simplu nu exista nimic asemănător. Istoria, arhitectura și colecția destul de neobișnuită de spații făceau ca locuința să pară mai puțin o casă obișnuită și mai mult o mică parte din povestea satului", a spus acesta.

Merrick nu era născut atunci când părinții săi au cumpărat proprietatea, însă își amintește că a fost "fascinat" de ea.

"Eram încântat de ideea că aveam atât de mult din clădire de explorat, în special vechea sală de judecată și celulele. De-a lungul vieții m-am mutat de mai multe ori în și din această proprietate, iar în prezent locuiesc aici cât timp casa este scoasă la vânzare. Faptul că am petrecut atât de mult timp într-o clădire atât de veche m-a făcut să apreciez istoria și arhitectura într-un mod pe care nu cred că l-aș fi putut dobândi în altă parte", a povestit Merrick.

De ce este proprietatea scoasă la vânzare

Merrick a decis să vândă proprietatea pentru ca el și soția sa să se poată stabili în Statele Unite.

"Nu este atât vorba despre faptul că vrem să părăsim casa, cât despre oportunitatea de a începe următorul capitol al vieții noastre într-un loc nou. Am avut norocul să locuiesc într-o clădire extraordinară și sper ca persoana care o va cumpăra în cele din urmă să aprecieze nu doar calitățile practice ale casei, ci și istoria și caracterul care o fac atât de specială", a spus Merrick Williams.