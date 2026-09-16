O șoferiță a reușit să avarieze aproape toate mașinile dintr-o parcare cu o singură manevră. Femeia în vârstă de 78 de ani a lovit un stâlp și apoi a dat cu spatele reușind să avarieze toate mașinile aflate în apropiere. Scena a fost filmată de o cameră de supraveghere.

O şoferiţă de 78 de ani a avariat toate maşinile dintr-o parcare din Polonia. Dintr-o singură manevră - Profimedia / imagine ilustrativă

Incidentul s-a produs marți în orașul Zakliczyn din sudul Poloniei, anunță publicația O2, citat de Mediafax. Conform imaginilor înregistrate de camera de supraveghere, mașina condusă de femeia în vârstă de 78 de ani a intrat în parcare. Aceasta avea numeroase locuri goale, dar șoferița a decis să parcheze chiar unde se termina șirul de mașini.

Polițiștii vor analiza incidentul și vor stabili pedeapsa șoferiței

Mașina a intrat cu fața în locul de parcare și a lovit un stâlp de mici dimensiuni care delimita spațiul. Probabil, femeia aflată la volan s-a speriat și, în momentul în care a dat cu spatele, a scăpat mașina de sub control. Autoturismul a început să se învârtă prin parcare și a lovit aproape toate mașinile din vecinătate. Bilanțul pagubelor a fost surprinzător: printr-o singură manevră femeia a avariat șase mașini și, prin ricoșeu, a lovit un copac.

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Un echipaj de Poliție a ajuns la fața locului. Polițiștii vor analiza incidentul și vor stabili pedeapsa șoferiței. Pagubele vor fi suportate de companiile de asigurărîi și ar putea fi imputate femeii.