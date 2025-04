Vineri, 18 aprilie, în jurul orei 20.15, pe ocolirea Turanj din Karlovac, localitate aflată la aproximativ 40 de kilometri vest de Zagreb, s-a produs un grav accident de circulație, soldat cu moartea a două persoane și rănirea gravă a altor trei.

Fostul internațional croat Nikola Pokrivač a murit, alți doi fotbaliști luptă pentru viață

Printre cei decedați se numără și Nikola Pokrivač (39 de ani), fost internațional croat și jucător al echipei Dinamo Zagreb, care spre finalul carierei evolua pentru formația NK Vojnić din liga a patra, relatează jutarnji.hr. De altfel, presa locală a publicat imagini de la locul tragediei.

"Am fost împreună după antrenament, vorbeam despre toate, inclusiv despre cum a învins boala grea. Am plecat acasă și acolo am aflat vestea îngrozitoare. În mașină erau patru dintre jucătorii noștri. Nikola a murit, iar trei sunt răniți, dintre care doi în stare critică", a declarat, cu ochii în lacrimi, Nebojša Andrić, primarul comunei Vojnić.

Federaţia Croată de Fotbal a publicat un mesaj pe X după moartea fostului mijlocaş.

Accidentul s-a produs pe șoseaua de centură Turanj

În coliziune au fost implicate patru autoturisme.

"Pe 18.04.2025, în jurul orei 20:15, în Karlovac (șoseaua de centură Turanj), a avut loc un accident între patru autoturisme, în urma căruia două persoane au decedat, iar trei au fost transportate de echipajele de urgență la spital. Circulația a fost deviată prin cartierul Turanj. Se efectuează cercetarea la fața locului sub coordonarea unui procuror", a transmis Poliţia din Karlovac

La locul accidentului, scenele au fost șocante.

Acolo au ajuns și rudele unui alt bărbat decedat, cetățean bosniac, aflat la volanul unui Audi înmatriculat în Slovenia. În mașina sa se afla și fiica lui minoră, care, din fericire, a scăpat nevătămată. Într-o a treia mașină implicată se aflau un cuplu tânăr și copilul lor minor, iar în a patra se aflau trei bărbați din Bosnia și Herțegovina – toți au scăpat fără răni.

Cei trei fotbaliști răniți ai echipei NK Vojnić au fost transportați la Spitalul General din Karlovac.

"Este vorba despre trei bărbați născuți între 1990 și 1998. Doi sunt în stare critică. Unul a fost deja operat. Prezintă traumatisme la nivelul toracelui, abdomenului și capului. Celălalt va fi de asemenea operat din cauza rănilor în zona abdominală", a declarat pentru HRT medicul primar Dražen Tufeković, de la Spitalul General Karlovac.

Nikola Pokrivac avea 39 de ani

Fostul internaţional croat Nikola Pokrivac a jucat pentru AS Monaco în sezonul 2008-2009, având 32 de apariţii (marcând 3 goluri), înainte de a ajunge la RB Salzburg.

Pokrivac a fost nevoit să îşi întrerupă cariera în 2015, la vârsta de 30 de ani, după ce a suferit de limfom Hodgkin, o formă rară de cancer. În ciuda mai multor recidive, el şi-a continuat cariera în diviziile croate de amatori şi era încă membru al Vojnic 95, o echipă din liga a patra.

