Bruno Petrone, un fotbalist de 18 ani, a fost înjunghiat de o bandă din Napoli. Doi atacatori minori s-au predat. Starea lui este gravă.

Fotbalist de 18 ani, înjunghiat pe o stradă din Napoli. Atacatorii, doi minori, ar fi avut ţinta plănuită - Facebook

Un fotbalist de 18 ani a fost înjunghiat de un grup de tineri în cartierul Chiaia din Napoli. Bruno Petrone se află în stare gravă, dar stabilă, după o operație de urgență. Doi atacatori minori s-au predat poliției.

Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Bruno se plimba cu niște prieteni când atacatorii au sosit pe două scutere. Aveau fețele acoperite. S-au năpustit asupra tânărului și l-au înjunghiat de două ori cu un cuțit, în stomac.

La un pas de tragedie

Articolul continuă după reclamă

Zona Chiaia era aglomerată în acea seară, fiind cunoscută ca centru de viață de noapte din Napoli. După atac, agresorii au fugit, lăsând victima pe jos. O ambulanță l-a salvat imediat pe Bruno. A fost dus la spitalul San Paolo, unde a fost supus unei operații lungi pentru extirparea splinei. Medicii sunt prudent optimisti pe măsură ce trec orele.

Doi dintre atacatori s-au predat în cursul serii: un adolescent de 15 ani a mărturisit că a înjunghiat victima, iar complicele său are 17 ani. Procurorul pentru minori îi va interoga în următoarele ore. Este posibil ca și ceilalți doi atacatori să se predea.

Circumstanțele incidentului nu sunt pe deplin clare. Ipoteza este că a fost vorba de o răzbunare pentru o dispută anterioară în aceeași zonă. Carabinieri i-au ascultat pe tinerii care erau cu Bruno și pe membrii familiei sale, informează Il Giornale.

Imaginile de la numeroasele camere de supraveghere din cartier s-au dovedit fundamentale pentru anchetă. Au permis poliției să restrângă căutările și să identifice agresorii.

Bruno Petrone, originar din Lazio, locuiește cu părinții în centrul orașului Napoli. Își împarte timpul între studii și fotbal. Joacă pentru echipa din Angri, provincia Salerno, care evoluează în liga Eccellenza. A debutat anul trecut în Serie C cu Sorrento ca mijlocaș.

„Bruno este un tânăr pasionat care a ales sportul drept cale de dezvoltare, cu siguranță nu calea violenței", a declarat primarul din Angri, Cosimo Ferraioli. Președintele echipei, Claudio Anellucci, îl descrie ca „un tip decent, un tânăr sportiv care acum se luptă pentru viață după un act de violență absurd".

Străzile înguste din Chiaia au fost deja scena unor incidente violente în trecut. Timp de câteva luni, zona a fost inclusă printre „zonele roșii" de către prefectul Michele di Bari, potrivit Mediafax.

Comitetul Chiaia Viva e Vivibile solicită din nou controale mai stricte: „Pentru noi, locuitorii, sentimentul de nesiguranță este din ce în ce mai mare. Este esențial ca instituțiile să garanteze prezența poliției până la închiderea localurilor".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰