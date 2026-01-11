Video Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Artista în vârstă de 84 de ani a fost internată de urgenţă la spital
Sofia Vicoveanca a ajuns de urgență la spital sâmbătă dimineaţa. Artista, în vârstă de 84 de ani, a fost internată la Spitalul Județean din Suceava după ce a suferit un infarct. Intervenția medicilor a fost una rapidă, iar starea sa este stabilă în acest moment. Sofia Vicoveanca rămâne sub supraveghere medicală.
Potrivit primelor informaţii, în noaptea de sâmbătă spre duminică, artista Sofia Vicoveanca a fost transportată la unitatea medicală în urma unui infarct. Doctorii au stabilizat-o şi au decis internarea acesteia.
Familia artistei a cerut discreţie în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul.
