Sofia Vicoveanca a ajuns de urgență la spital sâmbătă dimineaţa. Artista, în vârstă de 84 de ani, a fost internată la Spitalul Județean din Suceava după ce a suferit un infarct. Intervenția medicilor a fost una rapidă, iar starea sa este stabilă în acest moment. Sofia Vicoveanca rămâne sub supraveghere medicală.

Potrivit primelor informaţii, în noaptea de sâmbătă spre duminică, artista Sofia Vicoveanca a fost transportată la unitatea medicală în urma unui infarct. Doctorii au stabilizat-o şi au decis internarea acesteia.

Familia artistei a cerut discreţie în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰