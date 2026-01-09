Franţa amână summitul G7 din cauza meciului UFC organizat de Donald Trump la Casa Albă

Franța va amâna summitul Grupului celor 7 din acest an pentru a evita un conflict cu evenimentul de arte marțiale mixte planificat la Casa Albă pe 14 iunie, au declarat pentru POLITICO doi oficiali cu cunoștințe directe despre planificarea G7.

Parisul anunțase anterior că reuniunea liderilor G7 din acest an va avea loc de pe 14 iunie - care este atât Ziua Drapelului în SUA, cât și cea de-a 80-a aniversare a președintelui Donald Trump - până pe 16 iunie la Évian-les-Bains, pe malul lacului Geneva.

Însă Trump a anunțat în octombrie că Casa Albă va găzdui o "mare luptă UFC" pe 14 iunie. CEO-ul Ultimate Fighting Championship, Dana White, a declarat joi pentru CBS News că logistica evenimentului a fost finalizată. White a spus că evenimentul va reuni până la 5.000 de persoane pe peluza sudică a Casei Albe.

G7 se va desfășura acum în perioada 15-17 iunie.

Biroul președintelui francez Emmanuel Macron a refuzat să confirme dacă schimbarea, care a fost acum oficializată pe site-ul G7, este direct legată de evenimentul UFC și a declarat că noul program este "rezultatul consultărilor noastre cu partenerii G7".

Ambasada SUA la Paris nu a răspuns imediat solicitării de comentarii a POLITICO.

Posibilitatea ca summitul G7 să fie amânat din cauza zilei de naștere a lui Trump a fost relatată pentru prima dată de publicaţia locală LeMessager.

