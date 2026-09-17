Franţa susţine Canada pentru a deveni membru asociat UE: "Nu SUA aleg orientările politice ale europenilor"

Franţa salută joi proiectul unei aprofundări a relaţiilor Uniunii Europene (UE) cu Canada, în pofida unor ameninţări cu represalii ale preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.

”Este o idee foarte bună să aprofundăm relaţiile cu Canada”, declară la postul Public Sénat ministrul însărcinat cu Europa, Benjamin Haddad.

El subliniază că problema statutului acestei asocieri rămâne deschis.

Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a propus miercuri Canadei, într-un discurs despre ”starea Uniunii”, să devină primul stat ”membru asociat” al Uniunii Europene (UE).

Articolul continuă după reclamă

”Avem multe lucruri de făcut împreună cu Canada”, care este aliniată politic UE în multe teme, declarat ministrul francez.

Însă ”nu ştiu ce formă instituţională va lua”, a adăugat el.

”Avem în prezent mai multe instituţii şi mai multe formate în care putem aprofunda relaţia cu Canada”, a continuat el.

Întrebat despre reacţia lui Donald Trump, care a ameninţat să rupă relaţiile comerciale, ca represalii, Benjamin Haddad a apreciat că ”nu Statele Unite sunt cele care aleg orientările politice şi geopolitice ale europenilor”.