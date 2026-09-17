Copil român de 9 ani, prins la volanul unei mașini de lux în Marsilia. Tatăl lui îl învăţa să conducă

Un copil de numai 9 ani a fost prins conducând un SUV pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Marsilia. Tatăl băiatului se afla pe scaunul din dreapta și îl ajuta să conducă, ținând uneori volanul cu o mână.

Incidentul s-a petrecut pe 11 septembrie, în jurul orei 17:00, în Marsilia. Poliția a observat un Audi Q7 care mergea strâmb pe bulevardul Prado și trecea periculos de aproape de mașinile parcate.

Polițiștii s-au apropiat de SUV, care avea numere de înmatriculare românești, și au avut parte de o surpriză când au văzut cine se afla la volan, potrivit LaProvence.

Copilul de 9 ani abia ajungea la pedale

La volanul mașinii se afla un băiat de numai 9 ani. Copilul nu purta centura de siguranță, pentru a se putea mișca mai ușor pe scaun și a ajunge la pedale.

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Pe scaunul din dreapta era tatăl său, care, potrivit polițiștilor, îi dădea practic o lecție de condus. Mai mult, bărbatul ținea pe genunchi un alt copil, puțin mai mic decât băiatul aflat la volan.

Agenții au observat că tatăl încerca să-l ajute pe copil și ținea volanul cu o singură mână.

Pentru că zona era foarte aglomerată la acea oră, polițiștii au evitat o intervenție bruscă, pentru a nu-l speria pe copil și a nu provoca un accident. Mașina a fost oprită în siguranță pe strada Jean Mermoz, cu puțin înainte de ora 17:30.

"Am evitat o tragedie", a declarat unul dintre polițiști. Potrivit acestuia, situația s-ar fi putut încheia cu un accident grav pe bulevardul Prado, una dintre cele mai circulate artere din zonă.

Tatăl copilului va ajunge în fața instanței. După oprirea mașinii, polițiștii au intervenit și au început verificările. Cazul vizează conducerea unui vehicul fără permis, iar tatăl este acuzat că și-a ajutat fiul să conducă.

Ce au mai găsit poliţiştii în maşină

În timpul controlului, agenții au găsit și un briceag ascuns în compartimentul portierei din dreapta, astfel că bărbatul este cercetat și pentru încălcarea legislației privind armele.

Băiatul de 9 ani a fost încredințat la scurt timp mamei sale. Tatăl copilului, un cetățean român în vârstă de 53 de ani, a fost inițial lăsat să plece de la secția de poliție. El a fost chemat din nou la audieri miercuri, 16 septembrie, și ulterior a fost reținut pentru cercetări.

Bărbatul va fi chemat în fața justiției în ianuarie 2027, în cadrul unei proceduri simplificate care presupune recunoașterea faptelor.