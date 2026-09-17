Marine Le Pen, favorită la alegerile din 2027, spune că Franţa nu mai poate ajuta Ucraina ca în prezent

Candidata Partidului Rassemblement national (RN, extremă dreapta) în alegerile prezidenţiale prevăzute în primăvara lui 2027, Marine Le Pen, anunţă că Franţa nu va mai putea ajuta Ucraina la fel ca în prezent, din cauza degradării finanţelor publice, relatează AFP.

"Faţă de ceea ce facem în prezent, ceea ce este considerabil, spunem că nu o putem face", a declarat şefa extremei drepte.

"Nu este un act de ostilitate faţă de Ucraina. Putem continua să le formăm militarii, armatele, putem continua să le dăm material pentru a se apăra. Dar, din punct de vedere financiar, nu mai putem. Nu mai putem", a subliniat ea.

"Pentru că nu putem să spunem, pe de o parte, că nu există niciun euro (...) pentru indexarea pensiilor, dar că, în schimb, există miliarde pentru contribuţia netă la Uniunea Europeană (UE)", a continuat ea.

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Vicepreşedintele RN Louis Aliot a cerut să se "închidă robinetul" Kievului, declanşând o avalanşă de critici din partea candidaţilor de centru şi de stânga la preşedinţie.

Adversarii săi o atacă cu regularitate pe Marine Le Pen, din cauză că s-a dus la Kremlin în campania prezidenţială din 2017, a unor poziţii considerate conciliante faţă de Rusia şi a unui împrumut la o bancă rusească în anii 2010.

Şefa extremei drepte - favorită în sondajele de opinie în vederea alegerilor prezidenţiale din 2027 - pledează "de la agresiunea rusă împotriva Ucrainei" în favoarea "unei mari Conferinţe de Pace" care să conducă la "o soluţionare diplomatică" a conflictului.