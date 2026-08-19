Franța legalizează ajutorul pentru a muri. Legea a fost promulgată de Macron după lungi dezbateri

Legea care introduce un drept la ajutor pentru a muri a fost publicată miercuri în Jurnalul Oficial, după ce a fost promulgată de către preşedintele francez Emmanuel Macron, după mai mulţi ani de dezbateri, relatează AFP.

Acest text, validat de către Consiliului Constituţional săptămâna trecută, cu unele rezerve, introduce un drept la ajutor pentru a muri, cu o serie de condiţii, a anumitor pacienţi, cărora le permite să-şi administreze un produs letal în prezenţa unui cadru medical.

Numai în cazul în care pacientul nu poate face în mod fizic acest gest şi doar în acest caz, acesta poate fi făcut de cadru.

Este necesar să se întrumească mai multe condiţii. Pacientul este necesar să fie major, francez sau rezident de mult timp, să aibă o afecţiune ”gravă şi incurabilă” într-o fază terminală sau ”avansată”, să sufere fizic în mod insuportabil şi să fie capabil să-şi exprime alegerea în mod clar până în ultimul moment.

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Este vorba despre o procedură realizată de către un singut medic, dare care prevede implicarea altor actori şi care are scopul să stabilească dacă un pacient este sau nu eligibil.

Înainte de punerea în aplicare a legii, adoptată definitiv în Parlament la jumătatea lui iulie, Guvernul urmează să publice decrete privind punerea în aplicare.

Un cerc relativ restrâns de ţări acordă acest drept, între care Belgia, Olanda, Elveţia, Canada sau Uruguay.

Consiliul Constituţional francez, prezidat de către Richard Ferrand, a stabilit într-o hotărâre dată vineri că nicio prevedere a acestei legi, considerată o reformă societală majoră a celui de-al doilea mandat al lui Emmanuel Macron, nu înclacă Constituţia.

Şeful statului francez a salutat o hotărâre ”care încheie o dezabatere democratică exemplară”.

Un fost deputat MoDem, Olivier Falorni, autorul proiectului legii, a salutat ”un progres foarte mare care se concretizează în sfârşit”.

Invers, Fundaţia Jérôme Lejeune şi-a exprimat ”indignarea” faţă de această hotărâre, iar Adociaţia Les Éligibles et leurs aidants a denunţat ”pericolul total al acestei legi pentru cei mai vulnerabili”.

Textul, care a fost dezbătut mai întâi într-o Convenţie Cetăţenească, la cererea lui Emmanuel Macron, şi a făcut apoi numeroase drumuri între Camerele Parlamentului, relevă clivaje în societate, în care mediile religioase şi unii îngrijitori medicali se opun.

Cinci sesizări, un nunmăr important, adresate Consilului Constituţional arată intensitate acestor dezbateri.

Una dintre ele a fost depusă de către premierul francez Sébastien Lecornu, care conduce un Guvern din care fac parte tabeăra macronistă, favorabilă legii, însă nu în mod uniform, şi Partidul Les Républicains (LR), care se opune larg.