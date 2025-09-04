Antena Meniu Search
Friedrich Merz: "Ne-am înșelat cu toții în privința lui Vladimir Putin"

Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut, într-un interviu acordat revistei Paris Match, în urma unei vizite la Fort de Brégançon, că europenii s-au înșelat în privința lui Vladimir Putin, relatează Le Figaro.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 16:15
Friedrich Merz: "Ne-am înșelat cu toții în privința lui Vladimir Putin" Friedrich Merz, conferință de presă, 3 septembrie 2025, Berlin - Profimedia

"Ne-am înșelat cu toții în privința lui Vladimir Putin", a declarat Merz, într-un interviu amplu acordat revistei Paris Match. "Este adevărat că, personal, am fost mereu sceptic. Dar ar fi trebuit să înțeleg amenințarea mult mai devreme, cu mult înainte de 2022, înainte de atacul asupra Ucrainei. În 2014, când a anexat Crimeea. Și poate chiar în 2008, când a atacat Georgia".

El a subliniat amploarea istorică a momentului: "Atacând Ucraina, Putin a atacat a doua cea mai mare țară de pe continentul european ca suprafață!". Totodată, Merz a avertizat că europenii se vor confrunta ani de zile cu acest "regim autoritar" care "nu mai respectă echilibrul" existent anterior.

În privința relației cu Statele Unite conduse de Donald Trump, Merz a afirmat că este convins că, "muncind din greu pentru a deveni mai puternică", Europa va putea "să-i trateze pe americani de la egal la egal". De asemenea, a precizat că este pregătit să colaboreze cu Emmanuel Macron, pe care l-a numit "prieten", pentru a depăși "slăbiciunea" și "dependența".

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

friedrich merz vladimir putin razboi ucraina rusia ucraina germania
