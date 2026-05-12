Aplauze la scenă deschisă pentru regele Charles, la aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea fundaţiei caritabile pentru tineri pe care o patronează. Zeci de staruri, printre care George Clooney, Rod Stewart şi Rita Ora, au întâmpinat familia regală pe covorul roşu la Royal Albert Hall din Londra, cea mai cunoscută sală de spectacole din lume.

Regele şi regina au salutat o adevărată galerie de vedete. George Clooney şi soţia sa Amal, Lily Collins, Rita Ora şi Rod Stewart. Nu a lipsit nici actorul Idris Elba, care a primit o bursă, când avea 18 ani, din partea fundaţiei patronate de Charles.

Însoţit de Regina Camila, suveranul Marii Britanii a păşit emoţionat pe scena celebrei săli de spectacole în uralele şi aplauzele invitaţilor. Scurtul lui discurs a vorbit despre începuturile fundaţiei pe care a înfiinţat-o pentru a ajuta tinerii din medii defavorizate. Peste 1,3 milioane de oameni au beneficiat de-a lungul timpului de sprijinul său.

"Îmi este greu să cred că au trecut 50 de ani de când am reușit să înființăm această organizație în 1976. Nu a fost ușor pe vremea aceea. Destul de mulți oameni au considerat că a fost o idee foarte proastă. Oricum, am reușit! Şi ceea ce mi-am dorit cu adevărat să fac, mai mult decât orice altceva, a fost să investesc în potențialul și talentele atâtor tineri care, pur și simplu din cauza lipsei de stimă de sine și încredere, au întâmpinat dificultăți în a ști ce să facă.", a spus Regele Charles al III-lea.

Articolul continuă după reclamă

Fundaţia a deschis o filială şi la noi în ţară pentru a sprijini păstrarea patriomniului cultural.

Radu Badiu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰