Nicuşor Dan: Războiul hibrid arată că Rusia nu vrea pace şi stabilitate în Europa

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi, într-o conferinţă de presă susţinută alături de omologul său polonez, Karol Nawrocki, că acţiunile recente ale Rusiei şi războiul hibrid desfăşurat în Europa arată clar că Moscova nu urmăreşte pacea şi stabilitatea în regiune. Şeful statului a subliniat că declaraţiile lui Vladimir Putin privind o posibilă încetare a conflictului din Ucraina trebuie privite cu scepticism, amintind că liderul de la Kremlin a negat inclusiv intenţia de a invada Ucraina înainte de izbucnirea războiului.

de Bianca Iacob

la 12.05.2026 , 20:47
Presedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki (D), este primit de presedintele Nicusor Dan (S), la Palatul Cotroceni, marti, 12 mai 2026 - Hepta/Mediafax_Foto-Alexandru_Dobre
El a comentat declaraţiile recente ale preşedintelui rus privind o posibilă apropiere a păcii între Federaţia Rusă şi Ucraina.

"Pe ce a spus Vladimir Putin, nu trebuie să-l luăm foarte în serios, vă aduc aminte că el a spus că nu invadează Ucraina, de exemplu", a comentat Nicuşor Dan.

Ucraina a câştigat mai mult decât a pierdut

Şeful statului a spus că, în acest an, poziţia pe front a Ucrainei este mai bună decât în anii anteriori.

"Chiar Volodimir Zelenski a spus în Consiliul European, recent, că pe teren Ucraina a câştigat mai mult decât a pierdut în cursul anului 2026, situaţia economică a Rusiei nu este cea mai fericită, însă, am văzut zilele astea, Rusia continuă războiul, chiar dacă a spus că vrea o încetare a focului, deci trebuie să ne pregătim şi toate strategiile militare ruse din ultimii ani nu indică în vreun fel vreo dorinţă de pace a Rusiei pe continentul european. Şi atunci, noi trebuie să fim pregătiţi şi asta facem şi în formatul acesta bilateral, şi în format B9, şi în interiorul NATO, şi în interiorul Uniunii Europene. Ar fi, aş fi putut să adaug şi războiul hibrid pe care îl vedem fiecare dintre noi şi care nu dă vreun semn că Rusia vrea pace şi stabilitate pe continentul european", a adăugat Nicuşor Dan.

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

