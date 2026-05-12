Nicuşor Dan: România îşi doreşte cât mai mulţi soldaţi americani pe teritoriul ţării. Decizia, pe masa SUA

România ar fi pregătită să găzduiască mai mulţi soldaţi americani, dacă Statele Unite vor decide acest lucru, a declarat preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a precizat că ţara noastră are în prezent aproximativ 1.500 de militari americani şi a amintit investiţiile făcute în baza militară de la Mihail Kogălniceanu, considerată una dintre cele mai importante din regiune.

"Evident că România îşi doreşte oricât de mulţi soldaţi americani. Suntem cam la 1.500 în momentul acesta, după episodul de acum o lună şi jumătate. Avem baza militară de la Mihail Kogălniceanu, care este o investiţie etapizată, de 4 miliarde de euro, care a început şi care se va desfăşura în anii următori, însă, în niciun fel de atitudine incorectă faţă de partenerii noştri europeni", a spus preşedintele Nicuşor Dan, în declaraţiile comune cu preşedintele Poloniei, la Palatul Cotroceni.

Şeful statului a ţinut să precizeze că "este o decizie care ţine strict de Statele Unite ale Americii".

"În măsura în care domniile lor vor considera că pentru apărarea colectivă, pentru apărarea NATO, România este o gazdă bună, vom fi foarte fericiţi să o facem", a subliniat şeful statului.

