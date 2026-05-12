Cum opera clanul Mica Sicilie din Constanța. 37 de membri, aduși cu o "armată" de mascați la tribunal

A fost o adevărată desfășurare de forțe, luni, în fața Tribunalului din Constanța. Zeci de polițiști, jandarmi şi mascaţi înarmați i-au flancat pe 15 dintre cei 37 de membrii ai clanului Mica Sicilie, care au ajuns în faţa judecătorilor în dosarul "Calul Troian". Lista infracţiunilor este bogată, de la spălare de bani, cămătărie şi până la trafic de persoane.

Potrivit anchetatorilor gruparea s-a format în anul 2014 și funcționa după reguli bine definite. "Aveau o ierarhie strictă, iar membrii au început iniţial cu exploatarea sexuală a tinerelor, după care s-au extins spre cămătărie, dar şi spălare de bani prin firme paravan şi prin cluburi", a declarat Andreea Ambrozie, IPJ Constanța.

Cei 37 de indivizi erau cunoscuți și ca gruparea din Kilometrul 4-5, numele cartierului în care locuiau. Erau recunoscuți pentru că aveau tatuaje cu sigla grupării, dar şi maşini de lux cu numere asemănătoare. În plus, ca să-și afișeze influența duceau o viață extravagantă, cu mașini de sute de mii de euro și ieșiri în restaurante și cluburi folosite pentru spălarea banilor proveniți din activități ilegale.

"Ramificațiile acestei grupări au depășit teritoriul României și au ajuns în Franța, Marea Britanie, Elveția, dar și în Austria", a mai transmis Andreea Ambrozie, IPJ Constanța.

În urma perchezițiilor DIICOT, anchetatorii au ridicat aproximativ 6,5 milioane de euro; atat cash cât și arme letale, droguri și bijuterii. "O parte din infracţiuni cu siguranţă le recunosc, însă în mare parte nu au cum să le recunoască pentru că, trebuie să folosesc un termen destul de plastic, sunt nişte invenţii. Traficul de droguri în principal nu are nicio legătura în prezenta cauză, cât şi traficul de persoane", a declarat avocatul Mircea Gherasim.

"Numai rechizitoiul are aproximativ 3000 de pagini, însă volumul nu înseamnă neapărat că se pot şi confirma acuzaţiile aduse", a adăugat avocatul Cristian Ion.

Procurorii DIICOT au destructurat gruparea în noiembrie, anul trecut, iar acum magistrații au decis să mențină măsurile preventive de atunci: arest şi control judiciar.

