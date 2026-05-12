Imagini incredibile la Roma. Un turist a ales să se răcorească în Fontana di Trevi. Iar pentru isprava lui a primit o amendă de 500 de euro.

În plus, riscă şi o interdicţie pe viaţă în preajma monumentului turistic din Italia. Pe imaginile înregistrate de alţi turişti se observă cum bărbatul se urcă pe marginea fântânii şi se aruncă în apă. Vigilenţi, agenţii îl aşteptau să termine bălăceala.

De la 1 februarie, Italia a introdus o taxă de acces în valoare de 2 euro pentru turiştii care vor să viziteze Fontana di Trevi.

