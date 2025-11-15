După ce a răvăşit Portugalia, furtuna Claudia pune acum stăpânire pe Marea Britanie! A plouat într-o zi cât pentru toată luna, iar vântul furios a făcut haos în trafic. Rafalele puternice au smuls mai mulţi copaci din rădăcină, iar unul dintre ei a căzut direct pe un tren. În Portugalia, două persoane au murit după ce locuinţa lor a fost înghiţită de ape.

Vremea rea şi-a arătat deja colţii în centrul şi sudul Regatului! A plouat într-o zi cât pentru toată luna. Într-un sat din Herefordshire, şuvoaiele puternice au inundat tot.

Într-un alt sat din aceeaşi regiune, nivelul apei a atins şi trei metri, lucru care a făcut drumurile imposibil de parcurs

Vânt de 110 km/h și haos pe căile ferate

Vântul năprasnic a provocat haos. Un tren a fost avariat după ce a lovit un copac doborât de vântul puternic. Rafalele au atins şi 110 kilometri pe oră.

Haos a fost şi în Irlanda! Inundaţiile aduse de ploile abundente au acoperit în întregime drumurile şi trotuarele. Imaginile surprinse de oameni arată mai multe pubele purtate de viitură.

În Portugalia, furtuna a făcut deja victime. Într-o suburbie din apropierea Lisabonei, două persoane au murit după ce locuinţa lor a fost complet înghiţită de ape. Autorităţile au pătruns cu greu în casă pentru a recupera cadavrele

Alerta meteo rămâne în vigoare până în această seară

"După cum mi s-a relatat, pompierii au fost nevoiţi să intre în apă care le ajungea până la piept. Nivelul era destul de mare", a declarat Jose Mendes, şeful unei unităţi de pompieri.

În Lisabona, un cuplu belgian a fost salvat de pe o barcă care a eşuat la intrarea în port. Cei doi au fost recuperaţi de pompieri în stare avansată de hipotermie. În zona Nisa, vântul a pus la pământ zeci de copaci şi a smuls acoperişurile caselor. Pericolul nu a trecut încă. Alerta de vijelii rămâne în vigoare până în această seară.

